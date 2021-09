Ogni genitore e familiare vorrebbe garantire ai più piccoli della propria famiglia un futuro sempre sicuro e roseo. Conosci con l’amore di chi ci circonda è fondamentale, ma non è tutto, in molti optano per il conto corrente per bambini. Questa soluzione permette infatti di iniziare a risparmiare, anche solo piccole cifre, in vista per esempio della maggiore età dei figli e dei nipoti. Ma come fare per aprire un conto corrente bambini? Quanto costa e quali sono i vantaggi rispetto al mettere da parte i soldi sotto al materasso? Ecco una breve panoramica per cercare di fare chiarezza su questo argomento.

Come aprire un conto corrente bambini?

Aprire un conto corrente per bambini è una soluzione spesso impiegata da chi vuole mettere da parte qualche soldo per il futuro dei propri figli. Oggigiorno abbiamo a disposizione diversi siti web che in pochi semplici click mettono a confronto le offerte di diversi istituti di credito. Così facendo possiamo innanzitutto operare una prima scrematura sulla base dei servizi offerti e dei relativi costi.

I tipi di conto corrente per minorenni si distinguono generalmente in conti per bambini dalla nascita fino ai 12 anni e conti correnti per ragazzi dai 12 ai 18 anni non compiuti. Nel primo caso solitamente le operazioni di deposito e prelievo (quest’ultimo se previsto) non hanno commissioni, non ci sono costi di gestione (o sono comunque bassissimi) e possono addirittura presentare dei tassi di interesse.

Nel caso dei conti correnti per adolescenti, invece, spesso viene messa a disposizione anche una carta prepagata. Attraverso la carta i ragazzi possono fare piccoli acquisti e iniziare a gestire i loro risparmi, sempre sotto la supervisione degli adulti.

Per aprire un conto corrente per bambini è solitamente necessario recarsi di persona allo sportello, ma alcune banche danno la possibilità di effettuare la procedura anche online. Può essere richiesta la presenza di entrambi i genitori o dei tutori legali, o i loro documenti in caso di conto online. Una volta presentati i documenti di identità necessari, di norma passano pochi giorni prima che il conto sia attivo e operativo per effettuare versamenti, prelievi e saldo.

Quali sono i vantaggi?

I vantaggi di un conto corrente per bambini sono molteplici. Innanzitutto, come abbiamo già visto, è un’ottima forma di investimento per il loro futuro. In alcuni casi i conti sono vincolati, per esempio, al compimento dei 18 anni. In questo modo nessuno all’infuori dell’intestatario può prelevare le somme sul conto, garantendo che quindi nessun famigliare ne possa usufruire prima del tempo.

In secondo luogo, la maggior parte degli istituti di credito che mettono a disposizione questo tipo di conto corrente per ragazzi offrono spesso delle promozioni vantaggiose. Avvalendosi di queste promozioni durante i periodi promozionali si può sottoscrivere un conto corrente bambini privo di spese e costi di gestione, se non delle somme irrisorie.

Addirittura in alcuni casi è possibile beneficiare di tassi di interesse sulle somme depositate. Ciò comporta, nel lungo periodo, un piccolo profitto che se agli occhi di un adulto può sembrare quasi insignificante, a quelli di un adolescente può fare la differenza.

A livello “organizzativo” aprire un conto corrente per bambini può costituire anche una valida alternativa alla maggior parte dei regali. Anziché optare per un giocattolo, il parente o l’amico più lungimirante potrà effettuare un versamento sul conto corrente del bambino, che potrà godere del regalo con cognizione di causa nel futuro.

Infine, avere a disposizione un conto può aiutare i più piccoli a responsabilizzarsi e a iniziare a comprende come funziona il denaro. I genitori hanno sempre il controllo sui movimenti e sulle altre operazioni relative al conto, ma si può lasciare un certo margine di libertà al bambino per decidere come spendere parte dei suoi soldi e quanti metterne da parte di volta in volta.