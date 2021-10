Il boom del commercio elettronico ha portato a un aumento delle merce trasportata, un fenomeno che richiede particolare attenzione alla sicurezza dei prodotti durante tutte le fasi di preparazione, spedizione e consegna. Oggi, d’altronde, l’acquisto online si è esteso anche a settori particolari, come l’arredamento e l’automotive.

Per ottimizzare ogni operazione le imprese si avvalgono di tecnologie innovative, con le quali possono tracciare la merce in ogni istante con benefici in termini di produttività e qualità del servizio. Ovviamente servono competenze adeguate per garantire trasporti impeccabili e proteggere i prodotti nelle diverse fasi del trasporto, dalla preparazione della merce negli impianti logistici alla realizzazione degli imballaggi.

Come ottimizzare la tracciabilità della merce trasportata

Un punto fondamentale per assicurare consegne efficienti è la tracciabilità della merce da trasportare, ovvero il monitoraggio in tempo reale dei singoli prodotti e dei lotti. Si tratta di una vera e propria sfida per l’infrastruttura logistica, soprattutto in uno scenario come quello attuale sempre più ibrido, con la necessità di integrare i processi fisici con la gestione digitale.

Tra i sistemi più utilizzati per il tracking della merce ci sono i codici a barre, una tecnologia affidabile sebbene non più all’avanguardia, con la quale tracciare i prodotti tramite un apposito numero identificativo. Una soluzione più evoluta è la tecnologia RFID, con etichette e strumenti scanner di rilevazione che leggono i dati utilizzando le onde radio, una soluzione per acquisire un maggiore numero di informazioni e digitalizzare le operazioni di identificazione e codifica delle merci.

Allo stesso modo è essenziale implementare tecnologie di tracking, ovvero un insieme di procedimenti che permettono in caso di problemi e anomalie di rintracciare tutti i passaggi compiuti da ogni singolo prodotto, dalla fase di produzione a quella di consegna. La tracciabilità inoltre deve essere coordinata sia a livello interno, quindi nei passaggi che precedono la spedizione, sia esternamente quando la merce esce dallo stabilimento e inizia il percorso finale della spedizione.

I dati generati dai sistemi di tracing e tracking devono essere gestiti in modo ottimale, utilizzando software aziendali integrati. Tra quelli indispensabili ci sono gli ERP, i WMS (applicazione per la gestione del magazzino), oltre ai TMS (Transportation Management System: piattaforma di coordinamento dei trasporti della merce).

Come migliorare efficienza e sicurezza degli imballaggi

Il trasporto della merce richiede un’attenzione specifica nei confronti della sicurezza dei prodotti da spedire, curando in maniera ottimale le fasi di imballaggio dei contenuti e inserimento all’interno dei bancali o delle altre strutture per il trasporto. L’imballaggio dei pallet in particolare è un’operazione piuttosto delicata, per questo motivo deve essere realizzata in maniera corretta e assicurare l’incolumità della merce durante ogni fase della movimentazione.

L’innovazione tecnologica permette di usufruire di attrezzature moderne per ottimizzare questi interventi, come il fasciapallet automatico proposto dall’azienda specializzata Emme Cinque. Con questa macchina la fasciatura dei pallet viene realizzata in pochissimi secondi, con un tensionamento perfetto su tutta la superficie. Inoltre le macchine fasciapallet possono essere robotizzate, per non spostare il pallet dal luogo di lavorazione aumentando la produttività dell’imballaggio.

Il carico deve sia essere preparato in modo idoneo per tutelare i prodotti durante il trasporto, sia essere configurato in maniera adeguata per fornire elevati standard di sicurezza a tutti gli operatori coinvolti nella movimentazione della merce. Per questo motivo è necessario agevolare il carico degli automezzi, consentendo anche e un corretto fissaggio all’interno del veicolo, per evitare ribaltamenti e spostamenti che potrebbero mettere a rischio il conducente e gli altri utenti della strada.

Il carico infatti deve sempre essere pianificato in maniera accurata, tenendo conto del tipo di prodotti trasportati, del mezzo utilizzato e del tragitto da effettuare. Ovviamente il veicolo deve essere equipaggiato con tutti i dispositivi necessari per un fissaggio adeguato della merce, inoltre l’operatore deve sapere come procedere alla messa in sicurezza. Tuttavia è essenziale una preparazione idonea del carico, attraverso un imballaggio efficiente e preciso dei prodotti e dei pallet.

Come aumentare la puntualità delle consegne

Per trasportare in sicurezza ed efficienza la merce non bastano il tracciamento e la preparazione ottimale del carico, infatti è fondamentale che la spedizione venga realizzata in modo puntuale e rapido, senza mettere in rischio l’incolumità del conducente e dei prodotti. Anche in questo caso la tecnologia offre un supporto indispensabile, per ottimizzare le varie fasi del trasporto e aumentare la qualità del servizio di spedizione.

Il primo passo consiste nella pianificazione del percorso, considerando tutti i fattori che possono contribuire ai ritardi nelle consegne, dal traffico alle difficoltà riscontrate dal corriere nelle soste. Per ottenere standard di efficienza elevati serve un coordinamento adeguato tra il reparto commerciale e quello operativo, affinché le consegne siano stabilite secondo criteri che semplificano il lavoro dell’operatore.

Inoltre i mezzi usati per il trasporto devono essere equipaggiati con appositi sistemi di geolocalizzazione, allo scopo di aggiornare in tempo reale il tragitto in base alle condizioni del traffico ed eventuali alterazioni nelle consegne della merce. La conoscenza del percorso consente di scegliere per ogni tragitto il mezzo più adatto, tenendo conto di caratteristiche come le dimensioni e l’alimentazione del veicolo per evitare limitazioni al transito.

In questo contesto anche un piccolo dettaglio può fare la differenza, incidendo sulla produttività e la qualità del servizio offerto ai clienti. Per ottenere risultati importanti è fondamentale investire in tecnologia e formazione professionale, favorendo l’integrazione dei sistemi digitali e la condivisione dei dati. Ottimizzando ogni fase del processo è possibile aumentare sicurezza ed efficienza del trasporto della merce, migliorando tutte le fasi di un complesso sistema logistico alla base del commercio tradizionale ed elettronico.