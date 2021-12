Tutti sappiamo che il nostro Paese è organizzato secondo specifici Ministeri, ognuno relativo a determinate funzioni e in carico di particolari responsabilità. Tra questi, uno dei più spesso menzionati in ambito mediatico è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, spesso abbreviato semplicemente in MLPS. Un apparato amministrativo di fondamentale importanza coinvolto nelle questioni legate alla politica del lavoro, alla tutela del lavoro e al controllo del sistema previdenziale, con funzione di supporto alle famiglie e a tutte le persone in stato di necessità. Ecco nello specifico di cosa si occupa il MLPS e come consultare il sito ufficiale.

MLPS, Ministero del lavoro e delle politiche sociali: di cosa si occupa?

Dopo una storia fatta di scorporazioni, riassorbimenti e cambi di denominazione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali trova la sua realizzazione nel 2009, quando “abbandona” la responsabilità circa la salute pubblica, la quale viene restituita al Ministero della Salute. In seguito alle disposizioni del 2015 e al cosiddetto Jobs Act varato durante il Governo Renzi, il MLPS subisce una riorganizzazione.

Ad oggi, tra le principali funzioni del MLPS rientrano quelle di progettazione, coordinazione e realizzazione di interventi nell’ambito delle politiche del lavoro, dello sviluppo dell’occupazione, della tutela del lavoro e dell’adeguatezza del sistema previdenziale e delle politiche sociali. Tra gli scopi, anche quello di prevenire e ridurre il disagio dei cittadini e quindi le condizioni di bisogno.

In questo ambito è utile sottolineare come il Comando Carabinieri per la tutela del lavoro dipenda direttamente dal Ministero del Lavoro grazie alla presenza di ben 101 Nuclei ispettorato del lavoro presenti nei diversi capoluoghi di provincia italiani.

Per realizzare le sue finalità, il MLPS si occupa della verifica dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali al fine di garantire la salute e la sicurezza sul lavoro e la correttezza dei contratti collettivi nazionali. Allo stesso modo è responsabile della definizione e applicazione delle politiche relative agli ammortizzatori sociali.

Tra questi rientrano anche le assicurazioni sociali per l’impiego, i trattamenti di disoccupazione e mobilità e la promozione della formazione professionale. In questo ambito, il MLPS si occupa anche della promozione dell’alternanza scuola – lavoro e quindi dell’avviamento al lavoro. Rimanendo in ambito lavorativo, è compito dello stesso Ministero assicurare l’attuazione delle politiche previdenziali e assicurative, anche in caso di altre forme di pensioni complementari.

In relazione alla prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si adopera nella lotta alla povertà non solo con politiche e iniziative specifiche e interventi umanitari, ma anche tramite prestazioni assistenziali e valutazioni basate sull’ISEE. Tra queste rientrano anche le azioni intraprese nei riguardi delle famiglie, e quindi le proposte per la tutela e la protezione dell’infanzia e dell’adolescenza.

Attuale Ministro del MLPS e sito ufficiale

Al momento il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è il deputato Andrea Orlando. Ha assunto la carica a partire dal 13 febbraio 2021, durante il governo Draghi. In precedenza è stato ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (governo Letta) e ministro della Giustizia (governo Renzi e governo Gentiloni). Dall’aprile 2019 al marzo 2021 è stato anche vicesegretario del Partito Democratico.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si articola in dieci Direzioni Generali e si compone di sei uffici, ovvero quello del Ministro, del Sottosegretari di Stato, gli Uffici di diretta Collaborazione, del Segretariato Generale. Infine, sono presenti una biblioteca e il Nucleo di Valutazione della Spesa Previdenziale.

Per visitare il sito ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali basta collegarsi al www.lavoro.gov.it, dove potete trovare tutti gli aggiornamenti circa le novità e le iniziative intraprese dallo stesso.