Gli strumenti finanziari di vario tipo sono un elemento preponderante della propria routine quotidiana e consentono di effettuare innumerevoli operazioni legate sia alle esigenze primarie che ad alcune attività prevalentemente secondarie. Nel caso della carta prepagata Krystal MPS, si ha che fare con un prodotto emesso da Monte dei Paschi di Siena e utilizzabile sul circuito Visa Electron. Grazie a questo supporto, si possono effettuare operazioni sia in Italia che all’estero disponendo di un saldo predeterminato. In questo modo si ha a disposizione un valido alleato per gli acquisti su Internet e pagamento di beni e servizi presso gli esercizi commerciali che si avvalgono di POS aderenti al circuito VISA in quanto limita il rischio al saldo presente sulla carta.

Krystal MPS: cosa c’è da sapere su questa carta

I dettagli peculiari della Krystal MPS vertono soprattutto su delle modalità di richiesta molto agevoli. Basta, infatti, andare in una delle filiali del gruppo bancario in questione per ricevere lo strumento in questione – ciò è accessibile anche a chi non è titolare di conto corrente, non residente in Italia e non maggiorenne. Inoltre, può essere ricaricata anche a distanza attraverso dei servizi in rete estremamente efficaci e all’avanguardia come Paschihome e PaschiInRete. In alternativa a ciò, si può optare per gli sportelli automatici del Gruppo MPS.

L’emissione di questa carta ha un costo una tantum di 8 euro, mentre la ricarica allo sportello prevede una commissione di 2 euro. Per quanto riguarda l’aspetto relativo alle commissioni legate agli ATM del Gruppo Montepaschi ci si trova a dover spendere 1,50 euro, mentre la ricarica dai predetti sistemi informatici comprende un’aggiunta di 1 euro. Un’altra funzione molto pratica e conveniente riguarda l’accredito automatico del proprio stipendio, una prerogativa ad hoc per ottimizzare i tempi e velocizzare un processo necessario per il proprio sostentamento.

Come controllare il saldo carta prepagata Krystal MPS?

Per operazioni al di fuori dei confini UE, le commissioni di prelievo ATM si aggirano sui 4 euro, mentre il tasso di cambio previsto per i circuiti internazionali comprende una commissione pari all’1%. Insomma, si ha che fare con uno strumento finanziario polifunzionale semplice da usare e alla portata di qualunque tipologia di risparmiatore. Per quanto riguarda l’importo massimo di ricarica, si fanno i conti con una soglia stimata sui 5.000 euro. In aggiunta a ciò, i prelievi possono essere effettuati in tutta sicurezza inserendo il PIN correlato alla carta in proprio possesso.

In merito al controllo del saldo della carta prepagata Krystal MPS, si può procedere in vari modi. A cominciare dalla richiesta via sito o via SMS – completamente gratuita – in grado di fornire le informazioni ricercate in men che non si dica. Il metodo in tal senso che passa attraverso Paschihome e PaschiInRete è un’alternativa valida che si attesta sul medesimo standard funzionale esplicato poc’anzi. In questo modo, si otterrà ciò che si desidera con una tempestività eccezionale, elemento indispensabile per avere, sempre e comunque, il pieno controllo del proprio quadro finanziario.