Il CNR, Consiglio Nazionale delle Ricerche, è una delle principali istituzioni sul territorio italiano nel campo della ricerca, dell’innovazione e dello sviluppo. Operando in numerosi settori e avvalendosi di personale dedicato alla ricerca in modo interdisciplinare. Inoltre, il Consiglio Nazionale delle Ricerche si avvale di una specifica Unità Comunicazione e Relazioni con il Pubblico (CNR URP), dedicata appunto al contatto con privati, cittadini, imprese e dipendenti interni del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Ma di cosa si occupa e come mettersi in contatto con questa unità?



Che cosa è il CNR?

L’acronimo CNR sta per Consiglio Nazionale delle Ricerche, e si tratta di un ente pubblico vigilato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca che si occupa ricerca a livello nazionale. Le sue competenze toccano diversi settori e discipline, essendo incaricato di realizzare progetti di ricerca scientifica nei principali settori della conoscenza. Per fare questo si avvale di 8.500 dipendenti in tutta Italia, di cui la quasi totalità (7.000 dipendenti) si occupano di ricerca e delle relative attività di supporto.

Alla base del CNR ci sono ben 88 istituti di ricerca e sette dipartimenti, che a loro volta si avvalgono di collaborazioni con ricercatori, imprese e università a livello nazionale (in particolare nelle nostre università) che internazionale.

I dati e gli studi che sono raccolti tramite il Consiglio Nazionale delle Ricerche trovano poi applicazione nei progetti di sviluppo del Paese. Lo scopo è quello di promuovere l’innovazione, l’internazionalizzazione del “sistema ricerca” e di favorire la competitività del sistema industriale.

I temi e i settori di interesse, come già accennato, sono molteplici, tra cui (ma non solo):

salute dell’uomo del pianeta

ambiente ed energia

alimentazione e agricoltura sostenibile

trasporti e sistemi di produzione

ICT (Information Communication Technology, ovvero i sistemi integrati di comunicazione)

nuovi materiali

sensori

aerospazio

scienze umane

tutela del patrimonio culturale

scienze sociali

bioetica

scienze e tecnologie quantistiche

intelligenza artificiale

tecnologie abilitanti

Di cosa si occupa il CNR URP?

Anche il Consiglio Nazionale delle Ricerche è dotato di una Unità Comunicazione e Relazioni con il Pubblico, abbreviato in CNR URP. Il sito dell’Unità Comunicazione e Relazioni con il Pubblico del CNR è costantemente aggiornato con la pubblicazione di numerose informazioni utili. Tra queste, sono comprese anche le opportunità di lavoro con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (manifestazioni di interesse, tirocini formativi, borse di formazione, assegni di ricerca PON e POR, Premi, Pubblicazione Atti di Notifica).

Inoltre, tra gli scopi del CNR URP c’è quello di promuovere la preparazione di personale specializzato in diversi settori. Per fare ciò, si propone di individuare dei temi per le tesi di laurea da svolgere presso gli Istituti dell’Ente, individuabili tramite la banca dati degli Istituti CNR. L’elaborazione della tesi avverrà con la collaborazione e supervisione di ricercatori.

Tra i servizi dell’URP CRN si annoverano anche quelli per la creazione di dominio web, il rilascio del codice ISSN, la consultazione di specifiche banche dati presenti nella Biblioteca Centrale e la pubblicazione di proclami, comunicati stampa, l’almanacco della scienza e altri eventi.

I servizi del CNR URP sono dedicati, come già accennato, ai cittadini, tramite l’offerta di stage, tirocini, tesi di laurea, servizio civile e altri servizi relativi all’offerta lavorativa e non, ma anche alle imprese. A queste ultime è dedicata una intera sezione relativa alle gare di appalto, alle norme tecniche, alle convezioni, agli accessi agli atti e all’accesso civico. Infine, ampio spazio è dedicato al rapporto con i dipendenti CNR, dalla gestione delle risorse umane fino alle relazioni sindacali e contabili.

Uffici CNR URP: dove si trovano e come contattarli

L’Unità Comunicazione e Relazioni con il Pubblico si trova a Roma, nel Piazzale Aldo Moro, 7. È raggiungibile telefonicamente ai numeri 06.4993.2019 oppure 06.4993.3077, o via fax al numero 06.44.61.954. Gli uffici sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle 13:00 e dalle ore 14:00 alle 17:00.

In ogni caso, il CRN URP può essere contatto anche telematicamente all’indirizzo e-mail urp@cnr.it o attraverso la sezione “Invia un quesito” presente sulla Home Page.