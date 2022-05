I gadget promozionali si confermano molto richiesti dalle aziende, che continuano a inserirli all’interno delle strategie di marketing sviluppate per far conoscere il proprio brand a un pubblico target più ampio.

Negli ultimi anni la tendenza è quella di puntare sempre più spesso a omaggiare clienti e potenziali clienti optando per oggetti utili nel quotidiano, in grado di divulgare in maniera non invasiva, e al tempo stesso originali, con cui distinguersi dai competitor.

In questo scenario, molto gettonati risultano essere gli ombrelli personalizzati: richiudibili, con manico dritto o curvo, sono alleati insostituibili da portare con sé o tenere in macchina per emergenza.

Come creare ombrelli personalizzati

Al giorno d’oggi è possibile creare ombrelli personalizzati direttamente online, affidandosi ai portali specializzati nei servizi di stampa online, che permettono di effettuare ogni operazione nella massima autonomia, a fronte di costi piuttosto competitivi.

In questo scenario, si distingue per esempio Easygadget.it, con cui puoi realizzare in modo semplice e veloce ombrelli personalizzati con la tua grafica, scegliendo tra un’ampia varietà di modelli.

Per una campagna promozionale, per un convegno, da lasciare alla clientela in una struttura ricettiva o da regalare, gli ombrelli personalizzati possono essere realizzati con molteplici tecniche, prima fra tutte la classica serigrafia che ha molteplici campi di applicazione nel mondo dei gadget. Telaio e racla vengono impiegati per riprodurre fedelmente disegni e loghi anche molto complessi e in quantità importanti.

Ma vi è anche la possibilità di usare la stampa digitale a caldo, ancora più precisa, o la sublimazione per immagini e scritte in quadricromia: in quest’ultimo caso, però, occorre che l’ombrello sia costituito principalmente in nylon o poliestere rigorosamente bianco.

In ogni caso, le procedure guidate consentono di inserire il numero di ombrelli da realizzare, nonché la tipologia di personalizzazione completa di colori, potendo anche allegare dei files dimostrativi al fine di visualizzare la posizione più consona del proprio brand perché risulti sempre ben visibile.

Ombrelli personalizzati: dai modelli classici alle ultime novità

Il modello pieghevole che diventa un piccolo ombrello da borsa è di certo tra quelli più richiesti per una questione di comodità nel trasporto. Spesso, questi ombrelli sono corredati da fettuccia con chiusura in velcro e sacchetto in tinta ove riporlo una volta chiuso.

L’impugnatura può essere quella tipica ricurva, ma anche con laccio abbinato per trasportarlo agevolmente al polso o magari appenderlo alla bici od ovunque sia necessario. Apertura e chiusura sono regolati da un numero di scatti che coincide con la possibilità massima di allungamento del manico.

Proprio il manico può spesso fare la differenza, perché se quello curvo consente di appendere anche un ombrello lungo e non pieghevole, quello a impugnatura dritta è comunque moderno e spesso entrambi sono corredati di apertura automatica: basta premere un pulsante perché l’ombrello si apra immediatamente.

Le strutture in fibra di vetro e finiture in legno sono quelle più diffuse per avere ombrelli duraturi nel tempo che non si rompano con l’utilizzo ripetuto o a seguito di vento forte.

Alcuni modelli innovativi hanno anche luci al led nell’impugnatura, magari per illuminare il percorso in condizioni di scarsa visibilità, o bordi catarifrangenti per risultare sempre visibili agli altri. Taluni sono dotati di puntale salvagoccia per non far ricadere acqua in eccesso a terra una volta chiuso, altri sono reversibili proprio per non inzuppare le superfici da chiusi.

Per quanto riguarda le fantasie, gli ombrelli possono essere multicolor, colorati con tinte fluo (e in questi casi occorre prestare attenzione al logo, che dovrà sempre risultare visibile) oppure trasparenti in PVC. Le dimensioni, infine, variano a seconda di modelli, con differenze più evidenti in quelli da adulto o da bambino.