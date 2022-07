Il mondo della finanza con i suoi servizi finanziari sta subendo una trasformazione. Hanno inciso diversi fattori, dall’istituzione di nuovi parametri alla maggior richiesta di consulenza sui diversi prodotti finanziari, quindi una crescita, anche d’interesse, da parte degli individui nei confronti di questo settore.

Per rispondere all’ingente domanda, data principalmente dall’incertezza che gli investitori devono affrontare a causa anche del periodo particolare e delicato che sta interessando i nostri vicini di casa, i consulenti hanno dovuto trovare una soluzione per aiutare al meglio gli individui a risparmiare ed investire.

Una grossa mano d’aiuto per soddisfare ogni tipologia di domanda e per andare in contro alle esigenze di qualsiasi investitore è stata data dall’avvento di nuovi strumenti tecnologici e dal web che ha fatto da padre alla nascita dei robo advisor.

Cosa sono i robo advisor?

I robo advisor sono dei consulenti online e gestori digitali. Il loro avvento ha dato vita allo sviluppo di un servizio innovativo che ha fatto da supporto ai consulenti fisici e al metodo tradizionale di fare, appunto, consulenza. Sono riusciti a farsi spazio, sgomitando all’interno del settore stesso, per posizionarsi ed acquisire un ruolo fondamentale per gli investimenti; per meglio capire tramite un esempio di un robo advisor consultare https://www.onlinesim.it/Consulenza/Robo-Advisory .

Queste piattaforme super automatizzate hanno preso piede non molti anni fa, questo ha causato inizialmente dei dissapori perché si pensava, come spesso accade nei confronti della tecnologia, che potessero prendere il posto dell’essere umano svolgendo appieno il suo compito. In realtà, i robo advisor non hanno mai preteso di eliminare l’operato umano, ma di supportarlo rendendo più pratiche e veloci alcune mansioni. Infatti, le competenze umane hanno da sempre un determinato valore che risulta irrinunciabile.

Infatti, non bisogna assolutamente intendere il termine robo come robot, dietro lo schermo non c’è un robot a svolgere il compito di consulente; bisogna associarlo al mondo della tecnologia, in quanto i robo advisor funzionano seguendo dei sofisticati algoritmi che mirano a costruire un servizio esclusivo di consulenza finanziaria automatizzata e personalizzata per il cliente.

Se si sceglierà questo tipo di consulenza, si potrà avere lo stesso risultato che avremmo avuto se avessimo scelto un’interazione tradizionale. Infatti, verranno offerti, in base alle proprie esigenze, dei portafogli di investimento personalizzati.

Come funzionano?

Per trovare la miglior soluzione di investimento su misura per noi, al posto di rivolgersi al consulente fisico, ci si rivolgerà al robo advisor che riuscirà a trovare quella più adatta. Dopo aver compilato un apposito form online dove si andrà a descrivere e illustrare il nostro profilo, il robo advisor grazie agli algoritmi matematici sarà in grado di elaborare in modo automatizzato la miglior soluzione che fa al caso nostro. Inoltre, potrà suggerire anche dei cambiamenti nell’asset allocation per sfruttare le situazioni di mercato e indicherà i periodici ribilanciamenti del portafoglio investito.

Vantaggi nell’utilizzo di un robo advisor

È un servizio esclusivo perché si andrà a selezionare il robo advisor con l’approccio più adatto a noi e verrà fornita, come già detto, un’offerta pensata e realizzata esclusivamente per le nostre esigenze. È sicuro grazie all’utilizzo di modelli finanziari complessi che hanno importanti analisi quantitative di base. Infine, ma non meno importante, il robo advisor è accessibile. Infatti, come detto poc’anzi, basterà semplicemente compilare un questionario per ricevere l’investimento più adatto.