I sistemi POS portatili stanno diventando sempre più popolari tra i commercianti, soprattutto quelli che non hanno una vetrina fisica. Ma questa nuova forma di elaborazione dei pagamenti è sicura? Quante commissioni paga un commerciante quando utilizza un sistema POS portatile?

In questa sede analizzeremo in modo approfondito i sistemi POS portatili, il loro funzionamento e la sicurezza o meno del loro utilizzo da parte degli esercenti. Inoltre, forniremo una guida completa sull’ammontare delle commissioni che un commerciante può aspettarsi di pagare quando utilizza un sistema POS portatile.

Che cos’è un sistema POS portatile?

Un sistema POS portatile, definibile anche come POS senza fili, è fondamentalmente un dispositivo portatile che consente alle aziende di elaborare pagamenti con carte di credito e di debito senza la necessità di un terminale fisico per il punto vendita.

Questi dispositivi si collegano in genere a uno smartphone o un tablet tramite Bluetooth e sono dotati di un lettore di schede integrato. La maggior parte dei sistemi POS portatili è dotata anche di una stampante integrata, per consentire alle aziende di stampare le ricevute per i clienti.

Alcuni dei sistemi POS portatili più avanzati possono anche connettersi a una rete Wi-Fi, consentendo alle aziende di elaborare i pagamenti anche in assenza di una connessione a Internet.

I sistemi POS portatili stanno diventando sempre più popolari tra le piccole imprese e le attività mobili, come i food truck o i taxi.

Questi tipi di attività, infatti, spesso non dispongono dello spazio necessario per un terminale di vendita tradizionale e non sempre hanno a disposizione una connessione a Internet.

Inoltre, i sistemi POS portatili possono essere molto più economici rispetto ai terminali per punti vendita tradizionali, rendendoli un’opzione più interessante per le piccole imprese con un budget limitato.

I sistemi POS portatili sono sicuri?

Per quanto riguarda la sicurezza dei sistemi POS portatili, le aziende devono considerare sia i rischi che i vantaggi. Da un lato, i sistemi POS portatili possono essere persi o rubati come qualsiasi altro tipo di dispositivo. In questo caso, i dati sensibili dei clienti, come i numeri delle carte di credito e le date di scadenza, potrebbero finire nelle mani sbagliate.

D’altro canto, però, i sistemi POS portatili possono essere più sicuri dei tradizionali terminali per punti vendita, perché in genere dispongono di funzionalità di crittografia integrate. Ciò significa che, anche se un sistema POS portatile viene perso o rubato, le informazioni memorizzate su di esso sarà molto più difficile per i criminali accedervi.

Inoltre, le aziende possono proteggere ulteriormente i loro sistemi POS portatili utilizzando un codice PIN o un’autenticazione biometrica, come la scansione delle impronte digitali.

Nel complesso, quindi, i rischi associati all’utilizzo dei sistemi POS portatili possono essere mitigati adottando alcune semplici precauzioni di sicurezza.

Quanto costano i sistemi POS portatili?

Il costo di un sistema POS portatile varia a seconda delle caratteristiche e delle capacità del dispositivo. I sistemi POS portatili di base, che includono solo un lettore di carte e una stampante, possono costare anche solo 100 euro. I dispositivi più avanzati, che includono anche una connessione Wi-Fi e altre funzioni, possono costare più o meno 500 euro.

Inoltre le aziende dovranno anche pagare il software POS portatile, che in genere costa tra i 10 e i 50 euro al mese.

Infine, le aziende dovranno pagare le commissioni di transazione quando utilizzano un sistema POS portatile. Queste commissioni si aggirano in genere intorno al 2-3% dell’importo totale della transazione, ma possono variare a seconda del fornitore.

In sintesi, il costo di un sistema POS portatile può variare da poche centinaia di euro a qualche migliaio di euro, a seconda delle caratteristiche e delle capacità del dispositivo.

Quante commissioni paga un commerciante quando utilizza un sistema POS portatile?

Per quanto riguarda le commissioni per l’elaborazione delle carte di credito, le aziende devono solitamente pagare due tipi di commissioni: le commissioni di interscambio e le commissioni di valutazione.

Le commissioni sono stabilite dai marchi delle carte (Visa, Mastercard, ecc.) e in genere variano dall’1 al 2% dell’importo totale della transazione. Le commissioni di valutazione, invece, sono stabilite dall’emittente della carta di credito e in genere variano dallo 0,11 allo 0,15% dell’importo totale della transazione.

Inoltre, le aziende devono pagare una commissione di elaborazione, che in genere si aggira intorno al 2,5% dell’importo totale della transazione. Questa commissione va all’elaboratore della carta di credito e copre i costi dei servizi di elaborazione dei pagamenti.

Infine, le aziende possono anche dover pagare un canone mensile per il loro sistema POS portatile. Questo canone può variare a seconda delle caratteristiche e delle capacità del dispositivo, ma in genere si aggira tra i 10 e i 50 euro al mese.

In sintesi, quando si utilizza un sistema POS portatile, le aziende devono in genere pagare commissioni di interscambio, commissioni di valutazione, commissioni di elaborazione e canoni mensili.

Queste commissioni possono rappresentare un costo significativo, per cui è importante che le aziende confrontino i costi dei diversi sistemi POS portatili prima di sceglierne uno.

Quali sono i vantaggi dell’utilizzo di un sistema POS portatile?

I vantaggi dell’utilizzo di un sistema POS portatile sono molteplici. Innanzitutto, i sistemi POS portatili possono aiutare le aziende a risparmiare sulle commissioni di elaborazione delle carte di credito.

Le aziende possono infatti utilizzare il proprio elaboratore di carte di credito, anziché quello fornito dall’emittente della carta di credito. Inoltre, le aziende o i commercianti possono anche evitare di pagare i canoni mensili di noleggio dei terminali per punti vendita tradizionali.

In secondo luogo, i sistemi POS portatili possono aiutare le aziende ad aumentare le vendite. Le aziende possono infatti accettare carte di credito e di debito ovunque, anche in occasione di fiere, convegni e altri eventi. Inoltre, le aziende possono utilizzare i sistemi POS portatili per prendere ordini al telefono e online.

In terzo luogo, i sistemi POS portatili possono aiutare le aziende a risparmiare tempo e a migliorare l’efficienza. Con un sistema POS portatile, infatti, le aziende possono elaborare i pagamenti più rapidamente rispetto a un terminale per punti vendita tradizionale.

Inoltre, le aziende possono evitare di gestire l’inventario, poiché tutte le transazioni vengono elaborate elettronicamente.

In quarto luogo, i sistemi POS portatili possono aiutare le aziende a ridurre il rischio di frode. Infatti, tutte le informazioni relative alle carte di credito vengono memorizzate in modo sicuro sul dispositivo, anziché sulle ricevute cartacee.

Allo stesso tempo, le aziende possono tracciare tutte le transazioni in tempo reale e identificare qualsiasi attività sospetta.

Infine, i sistemi POS portatili offrono una serie di altri vantaggi, come la possibilità di inviare ricevute digitali, accettare mance e tenere traccia dell’inventario.

I sistemi POS portatili offrono molti vantaggi alle aziende. Tuttavia, è importante confrontare i costi e le caratteristiche dei diversi sistemi prima di sceglierne uno. Il sistema giusto dipende dalle esigenze specifiche dell’azienda.

Quali sono i diversi tipi di sistemi POS portatili?

Sul mercato esistono diversi tipi di sistemi POS portatili. I tre tipi più diffusi sono quelli wireless, mobili e basati su cloud.

I sistemi POS wireless utilizzano una connessione Bluetooth per collegarsi a un processore di carte di credito. Questi sistemi sono molto facili da configurare e utilizzare. Inoltre, sono in genere molto convenienti.

Tuttavia, potrebbero non essere sicuri come altri tipi di sistemi, poiché i dati vengono trasmessi in modalità wireless.

I sistemi POS mobili utilizzano una connessione cellulare per collegarsi a un processore di carte di credito. Questi sistemi sono più costosi di quelli wireless, ma offrono una maggiore sicurezza poiché i dati vengono trasmessi su una rete protetta. Inoltre, i sistemi POS mobili di solito hanno più funzioni rispetto ai sistemi wireless.

I sistemi POS basati su cloud sono il tipo di sistema POS portatile più costoso. Tuttavia, offrono la massima flessibilità perché le aziende possono accedere ai dati da qualsiasi luogo. Inoltre, i sistemi basati su cloud hanno solitamente più funzioni di altri tipi di sistemi POS.

Quale tipo di sistema POS portatile è adatto alla mia attività?

Il tipo di sistema POS portatile più adatto alla vostra attività dipende dalle vostre esigenze specifiche. Se avete bisogno di un sistema facile da configurare e da usare, un sistema wireless potrebbe fare al caso vostro. Se avete bisogno di un sistema che offra maggiore sicurezza, allora un sistema mobile potrebbe fare al caso vostro. E se avete bisogno di un sistema che offra la massima flessibilità, allora un sistema cloud potrebbe fare al caso vostro.