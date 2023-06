Molte imprese per poter portare avanti la loro attività ricorrono all’utilizzo di veicoli commerciali ed industriali. L’acquisto di questi mezzi rappresenta un investimento di fondamentale importanza, sia dal punto di vista strategico che dal punto di vista economico.

Ad oggi sono in molti ad optare per camion usati, in particolare quelli dell’Iveco Una scelta di questo tipo può portare diversi vantaggi, a cominciare dal risparmio sul prezzo di acquisto, ma non solo. Chiaramente per approfittare di questi benefici è necessario sapere dove trovare le offerte migliori e come scegliere il veicolo più adatto.

Dove trovare le occasioni più interessanti su veicoli commerciali ed industriali

Iveco si conferma il marchio di riferimento anche per quanto riguarda il mercato dell’usato. Si tratta di una realtà italiana, leader a livello internazionale nei campi della produzione e nella vendita di veicoli commerciali di ogni tipo, dai piccoli furgoni fino ai camion più grandi e potenti.

Quando si decide di acquistare un camion di seconda mano è fondamentale optare per veicoli di grande affidabilità, ma si deve considerare anche la facilità con cui si possono reperire i ricambi.

Per disporre di un’ampia scelta di camion usati iveco è possibile affidarsi a concessionarie autorizzate come Strappini, che da oltre ottant’anni si occupa della vendita di autoveicoli, mezzi commerciali ed industriali. L’azienda, infatti, propone le migliori occasioni su furgoni e camion di seconda mano prodotti da Iveco, ma anche da altri importanti brand.

Come individuare il mezzo ideale

Per scoprire le offerte disponibili in questo momento è sufficiente andare sul sito ufficiale strappini.it e cliccare sulla voce di menu Usato. Da qui è possibile accedere all’elenco dei mezzi Iveco di OK Trucks (veicoli di seconda mano che sono stati verificati e certificati dalla stessa casa produttrice) e di quelli presenti in concessionaria. In entrambi i casi è possibile fare una ricerca mirata del mezzo di cui si ha realmente bisogno.

Dalla pagina di Strappini su OK Trucks, dopo aver selezionato la tipologia di veicolo desiderato scegliendo tra trattore, autocarro e furgone, si possono impostare tutti i parametri desiderati. I veicoli disponibili in concessionaria invece possono essere selezionati in base al marchio, al prezzo, all’anno di produzione, alla tipologia, al tipo di alimentazione ed al chilometraggio. Ogni mezzo ha la sua scheda con varie immagini e tutti i dettagli tecnici.

Elementi da considerare nella scelta dei camion usati Iveco

Per scegliere il camion usato ideale è necessario tenere conto di diversi aspetti. Per prima cosa, bisogna avere le idee chiare su quelle che sono le proprie esigenze specifiche e stabilire il proprio budget: in questo modo è possibile fare una scrematura iniziale dei veicoli disponibili. A questo punto bisogna scendere più nel dettaglio, valutando le caratteristiche dei singoli mezzi, a cominciare dalla loro storia: età e km percorsi sono variabili fondamentali nella scelta finale.

Ovviamente bisogna valutare con attenzione anche lo stato attuale del camion, prestando particolare attenzione ad alcuni componenti quali freni e sospensioni, impianto elettrico, ruote e asse, pneumatici e così via.

È importante che la carrozzeria non presenti danni particolari, ma anche l’interno dell’abitacolo deve essere in buone condizioni. La prova su strada è il test definitivo: se si è convinti di aver trovato il veicolo giusto si può iniziare a discutere con la concessionaria anche delle garanzie e dell’eventuale piano di finanziamento.