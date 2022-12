Facendo delle visure, ognuno di noi può venire a conoscenza di numerosi documenti di una certa rilevanza. Come ad esempio i certificati camerali, del catasto, del comune e tutto ciò che può riguardare la Pubblica Amministrazione. Tutti i dati si rivelano fondamentali non soltanto per l’ente in questione (ovvero la banca dati), ma anche per il soggetto richiedente, il quale è tenuto a dimostrare determinate proprietà (immobili, terreni e così via) o comunque versare delle cifre per poter essere in regola a livello legale.

Di conseguenza, sono tante le persone che necessitano di queste procedure burocratiche. Ma in che modo è possibile ottenere la documentazione in maniera facile ed efficiente?

Molti non sanno che esistono i servizi di Visure e Certificati online, grazie alle quali potrete usufruire di una burocrazia semplificata, senza dover trascorrere molto tempo a fare le file presso gli sportelli fisici.

In questo modo, riuscirete ad avere il tutto in pochi giorni (talvolta anche ore), stando seduti comodamente da casa propria. Adesso però ci si chiede: quali visure e certificati si possono chiedere in via telematica? Ecco alcuni esempi dei più gettonati in assoluto:

Visura PRA

Con la visura PRA si ha occasione di consultare documenti e scaricare certificati che interessano un veicolo, per esempio le sue caratteristiche tecniche, la targa, il nome del proprietario e così via. Ovviamente, risulta fondamentale che l’intestatario del veicolo sia registrato presso l’ACI.

È un documento di grande importanza, in particolar modo quando si ha intenzione di fare dei passaggi di proprietà.

Visura catastale

Attraverso la Visura Catastale sarà possibile consultare una serie di dati catastali che interessano un immobile, oppure un fabbricato o un terreno.

Anche qui, avrete occasione di leggere delle informazioni che riguardano il proprietario (o proprietari, nel caso in cui dovessero essere più di uno) che chiaramente dovranno essere registrati negli archivi del Catasto. Tale foglio, è disponibile sia online ma anche negli sportelli dell’Agenzia del Territorio, in quanto è un documento che viene rilasciato dalle banche dati dell’Agenzia delle Entrate.

Visura camerale e bilanci

In via telematica potrete chiedere anche le visure camerali e i bilanci.

Tali documenti risultano essere molto utili, specialmente quando si parla di contesti aziendali. Per esempio, se si vuol constatare la solidità di un’impresa, oppure visualizzare il proprio storico, il rating di affidabilità e tanti altri dati che si rivelano interessanti nel momento in cui si avesse intenzione di intraprendere una partnership.

Anche in questo caso però, è importante che l’azienda in questione sia iscritta nel registro imprese.

Visura ipotecaria

Infine, un’altra procedura burocratica molto gettonata è senza ombra di dubbio la visura ipotecaria.

Nel settore immobiliare è davvero super importante, in quanto consente (sia al venditore che all’acquirente) di mettere in chiaro se l’immobile sia soggetto a ipoteche.

In questo documento inoltre, sarà possibile leggere altre informazioni utilissime, come la presenza di eventuali pignoramenti, le cancellazioni di ipoteche e tanto altro che potrebbe rivelarsi utile al fine della compravendita.

Visure e certificati in pochi minuti

Come vi abbiamo già accennato in precedenza, ottenere le visure e i certificati in pochi minuti è fattibile, grazie ai servizi telematici.

Infatti, vi basterà collegarvi sull’home page di una delle piattaforme che trattano questa tipologia di servizi (ad esempio Tutto Visure, il migliore in assoluto) e selezionare la visura che più fa al caso vostro (camerale, pra, ipotecaria, catastale ecc).

Successivamente, vi chiederanno di compilare un form e inserire alcuni dei vostri dati anagrafici. Terminato lo step, dovrete semplicemente attendere una loro risposta, che riceverete sempre online, via email (direttamente nella vostra cassetta postale) e nel giro di poco tempo.