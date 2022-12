Original Marines è un noto marchio di abbigliamento per bambini e molte persone sognano di lavorare in quest’azienda. Se sei fra queste, è importante sapere dove e come fare domanda online. Questo articolo nasce proprio per darti tutte le dritte in merito.

Come fare domanda online per Original Marines

Original Marines, nonostante il nome straniero, è un’azienda italiana fondata nel 1983 attualmente presente in numerosi Paesi con 700 negozi nel mondo e 450 solamente in Italia. Il 15% circa dei 1.000 impiegati dell’azienda lavora a Nola, nella provincia di Napoli, dove si trova la sede centrale.

Chi desidera inviare il proprio CV in maniera telematica non avrà problemi nel farlo perché è sufficiente recarsi sul sito Internet dell’azienda, originalmarines.it, e andare nella sezione carriere/recruit selection. L’azienda è alla costante ricerca di persone da inserire nel suo organico e, anche nel caso in cui sul sito non siano presenti delle posizioni d’interesse, incoraggia ugualmente gli aspiranti a inserire il proprio CV, affinché questo possa essere tenuto in considerazione per posizioni future. Una notizia che fa sicuramente piacere è quella inerente al trattamento che l’azienda rivolge a tutti i suoi lavoratori, con un particolare focus per quelli più talentuosi e seri che potranno vedere i loro sforzi e i loro talenti premiati. Lo scopo della Original Marines, in questo caso, è quello di permettere a questi lavoratori di raggiungere ruoli sempre più alti con relativi miglioramenti nel salario e nella carriera.

I percorsi formativi e le figure ricercate dall’azienda

Chi viene assunto per lavorare presso Original Marines ha la fortuna di essere seguito grazie a dei percorsi formativi studiati in maniera da valorizzare i singoli lavoratori. L’ambiente, dunque, è meritocratico e una persona seria, affidabile e rispettosa, magari dotata di particolare talento o competenze in certe aree, può vedere dei grossi benefici per queste sue caratteristiche. Questo sistema prevede anche dei benefits che variano da un Paese all’altro. Tra la posizioni generalmente ricercate dall’azienda ci sono quelle di Sales Maanager, Addetti alle Vendite e Sales Consultant, solo per citarne alcuni. L’azienda, infatti, cerca molte figure che spesso hanno delle caratteristiche diverse fra loro quindi è opportuno controllare regolarmente il sito Internet dell’Original Marines nonché le principali piattaforme per la ricerca di lavoro. È anche possibile, infatti, inviare il proprio CV tramite una di queste piattaforme, seguendo la procedura come riportato. Poiché quest’azienda, come abbiamo visto, investe molto nelle figure umane è facile capire che ci sono tante persone interessate a un posto di lavoro lì. Questo però non deve scoraggiare, ma semmai motivare a impegnarsi al massimo.