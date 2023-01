Il social trading consiste nella possibilità, da parte dei trader iscritti al broker, di scambiarsi informazioni, consigli e suggerimenti sul trading online.

Si tratta di una modalità di investimento online molto apprezzata, introdotta da alcune piattaforme di trading negli ultimi anni, tra cui la prima in assoluto è stata eToro, uno dei broker di riferimento per il trading online a livello mondiale.

eToro: la piattaforma del social trading e del copy trading

Uno dei motivi in assoluto che fanno di eToro uno dei broker più utilizzati al mondo è sicuramente il fatto che si tratta di una piattaforma social trading e che mette a disposizione dei propri trader la possibilità di applicare il copy trading.

Questo significa che con eToro tutti i trader possono seguire gli investitori più esperti, scambiarsi opinioni, informazioni e consigli sul trading, abbinando questo aspetto social alla possibilità di copiare il portafoglio dei trader stessi.

Questi due aspetti non sono gli unici che fanno di eToro la piattaforma più utilizzata al mondo, ma sono sicuramente due degli aspetti che la rendono una delle più conosciute.

Tra gli altri elementi positivi di questo noto broker online c’è sicuramente l’aspetto dell’elevata sicurezza, la possibilità di investire in migliaia di differenti strumenti finanziari, i bassi costi e la presenza di una sezione appositamente dedicata alla formazione, oltre che alla presenza del conto demo gratuito.

Come iniziare ad operare con eToro

Come si legge nella guida eToro realizzata dagli esperti di piattaformetrading.online, per iniziare a fare trading con il noto broker israeliano è sufficiente aprire un conto passando per l’iscrizione alla piattaforma.

Dopo l’iscrizione, che richiede pochi minuti e dove vengono chiesti i propri dati anagrafici, per poter operare è necessario un primo deposito minimo di 50 Euro. In alternativa, è possibile iniziare ad operare utilizzando il conto demo gratuito, che mette a disposizione ben 100.000 Euro di soldi virtuali. Il conto demo è molto utile per fare pratica, con il copy trading o direttamente simulando operazioni di mercato.

Dopo aver fatto il login presso la piattaforma di trading eToro, è possibile iniziare a navigare direttamente sulla piattaforma per iniziare a prendere conoscenza delle enormi potenzialità di questo broker online; è possibile accedere a diverse sezioni, tra cui quelle dedicate ai prodotti finanziari, la sezione dei portafogli di investimento e la sezione più social collegata ai trader che partecipano attivamente alla vita social di eToro.

Direttamente dalla pagina iniziale della piattaforma è poi possibile accedere anche all’apposita sezione formativa messa a disposizione gratuitamente da eToro. In questa sezione è possibile leggere ed informarsi in merito al trading, ai prodotti finanziari e alle modalità di investimento.

Sicurezza, bassi costi e ampia scelta di strumenti finanziari

eToro non è apprezzato solo per l’aspetto social e per il copy trading; questa piattaforma è tra le più utilizzate al mondo anche perché ha alcune caratteristiche, che sono fondamentali nella sua scelta di broker online.

Per prima cosa eToro è molto sicuro; autorizzato e regolamentato da CySEC, un organo di vigilanza riconosciuto a livello internazionale.

eToro mette a disposizione dei propri trader anche la possibilità di investire, direttamente nella proprietà o attraverso contratti derivati CFD, in moltissimi differenti prodotti finanziari: azioni, ETF, materie prime, indici, crypto.

Un ulteriore aspetto molto positivo di eToro sono i costi: nessun costo fisso e bassi spread. Questo significa che investire con questo broker online è molto concorrenziale; i costi delle transazioni sono ridotte al minimo, riducendo di conseguenza l’erosione di eventuali guadagni derivanti dagli investimenti.