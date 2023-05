L’uso dei groupon è da qualche anno molto di moda perché sono tantissime le attività turistiche, territori e perfino attività di svago, che stanno cercando di recuperare clientela. Per farlo, specialmente nei periodi di bassa stagione, ecco che preferiscono fare delle promozioni.

Questo vuol dire che si creano dei groupon in cui ci sono delle offerte speciali, dei costi diminuiti oppure dei codici di sconto. Si può risparmiare dal 30% fino al 70%. Questo quindi ha concesso a molti utenti di poter avere un servizio o acquistare un soggiorno per una o più persone, a costi molto convenienti.

Tuttavia cosa capita se non si ha la possibilità di sfruttare al meglio il groupon acquistato?

Acquisto groupon, cosa sapere

Come funziona il groupon? Come detto esso rappresenta uno sconto o meglio l’acquisto agevolato di diversi prodotti e servizi. Per esempio si propone la possibilità di pagare 30 euro in un bed and breakfast a Venezia, ma in giorni che sono di mercoledì e giovedì di febbraio. Indubbiamente è un’occasione perché il costo di pernottamento è molto basso, ma sono date che non tutti hanno libere.

A questo punto il cliente decide comunque di comprarli. Purtroppo però non è poi in grado di pervenire direttamente presso l’albergo. Quindi non potrebbe usare l’agevolazione.

Vediamo che è questo il grande problema dato da parte del servizio di groupon, cioè che è molto conveniente da un lato, ma non sempre le promozioni sono facili da poter rispettare.

Tuttavia è possibile richiedere il rimborso in caso non si perviene o non si usa il servizio acquistato, ma seguendo solo determinate richieste.

Quanto si può avere il rimborso?

Intanto per avere un rimborso da Groupalia è necessario pagare un’assicurazione che non sempre è conveniente perché costa 10 euro. Quindi se non avete fatto questo pagamento difficilmente avrete il rimborso. Inoltre occorre richiedere il rimborso almeno 2 settimane prima di usare il servizio. Cosa vuol dire? Se sapete che non potete andare in un albergo dove avete acquistato il groupon, dovete avvisare in modo che essi possano rimetterlo in vendita e quindi rimborsarvi.

Purtroppo in molti sono rimasti insoddisfatti del problema di non avere avuto il rimborso proprio perché ci sono molte regole da rispettare, ma che non si conoscono.

Come richiedere il rimborso groupalia

Ulteriori informazioni si possono richiedere a infogroupalia.it, che è l’ultimo indirizzo e-mail di groupalia. Il precedente, anzi i precedenti indirizzi sono praticamente stati eliminati. Tant’è che in molti utenti, che richiedono il rimborso groupalia, non hanno avuto il denaro e nemmeno una risposta in merito al proprio caso.