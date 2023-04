La disponibilità economica, la liquidità, è una necessità per tutti, ma ci sono poi famiglie, aziende oppure anche dei single che si ritrovano ad avere bisogno di grandi somme di denaro. Non avendo poi delle buste paghe che confermino la propria situazione economica, si cercano soluzioni alternative.

Oggi le banche hanno studiato un nuovo servizio che sta dando “respiro” a molte persone. Esso si chiama: mutuo liquidità. In realtà questa è una formula che esisteva in passato sotto forma di altre soluzioni, ma oggi sta diventando molto più famosa e richiesta.

Nuovo servizio, come funziona?

Cos’è esattamente il Mutuo liquidità? Usando il termine tecnico di identificazione vediamo che si riesce ad avere una somma di denaro che però non è destinata all’acquisto di un immobile nonostante abbia le stesse richieste di restituzione e di anni.

Per esempio il cittadino ha bisogno di avere 100.000 euro perché deve pagare un passato debito. La banca eroga questo denaro, ma per la restituzione si potrà averla in 10 o 20 anni. Ecco che quindi si ha un mutuo, ma non per l’acquisto di un bene.

Continuando a “curiosare” su questo tipo di servizio è normale chiedersi: ma se esso non avviene con una busta paga, come mai la banca eroga il mutuo liquidità? In realtà per avere questo tipo di servizio è necessario che ci sia un bene immobile dove la banca andrà a porre un’ipoteca.

Questo vuol dire che essa richiede un bene immobile, evidente e che abbia un determinato valore economico, che sia una garanzia di restituzione oppure ci provvederà al sequestro e pignoramento.

Mutuo liquidità, cosa sapere

Ci sono delle cose da sapere come tutti i servizi finanziari. La prima cosa è che il mutuo liquidità avviene solo se c’è la presenza di un immobile su cui fare l’ipoteca. Il prestito di denaro che viene poi elargito sarà del 70% del valore dell’immobile. Questo vuol dire che se il cliente richiede 100.000 euro, ma l’immobile vale 50.000 euro, ne verranno erogati 35.000.

Si ha la possibilità di ritardare o mancare il pagamento di 7 rate massime, dopo di che si provvede al pignoramento.

Infine c’è un elemento su cui ci si deve ragionare. Il mutuo liquidità ha dei tassi di interesse che sono più alti di quelli che troviamo in un mutuo per acquistare casa.

A chi è destinato il mutuo liquidità?

Questo tipo di servizio finanziario è rivolto a coloro che hanno un immobile ed hanno bisogno di una somma di denaro. Per esempio piccoli imprenditori che sono senza liquidità, famiglie in difficoltà e via dicendo. Solo che si consiglia di pensare bene a quali sono i costi e i tempi di restituzione prima di richiederlo.