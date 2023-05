Gli italiani sono noti per essere bravi risparmiatori, ma questa abitudine è davvero vantaggiosa o potrebbe rappresentare un ostacolo al progresso? In questo articolo, esploreremo gli aspetti positivi e negativi dell’abitudine al risparmio in Italia, la sua influenza sulla cultura finanziaria e l’importanza di ricevere una consulenza professionale e indipendente per far fruttare al meglio i propri risparmi, scegliendo, preferibilmente, prodotti efficienti e diversificati, con commissioni basse e una strategia a lungo termine.

L’abitudine al risparmio in Italia

La tradizione del risparmio in Italia ha radici profonde e si riflette nell’elevata ricchezza netta delle famiglie italiane, che, secondo la FABI (Federazione Autonoma dei Banchieri Italiani), è la più alta in Europa.

Ma perché gli italiani sono così bravi a risparmiare? Ci sono due motivazioni principali:

la prima è che la cultura del risparmio è fortemente radicata nella mentalità italiana. Fin da piccoli, impariamo dai nostri nonni e dai nostri genitori l’importanza di risparmiare per il futuro e l’abitudine a evitare comportamenti irresponsabili; la seconda è che gli italiani tendono ad essere molto prudenti negli investimenti, prediligendo gli immobili rispetto ad altre opzioni più rischiose.

Nonostante, però, gli italiani siano bravi nel risparmiare c’è ancora molto da migliorare per quanto riguarda le competenze finanziarie e la conoscenza degli strumenti a disposizione.

In altre nazioni, ad esempio, l’abitudine al risparmio è inferiore rispetto a quella degli italiani, che invece sono molto bravi nell’accumulo. Tuttavia, spesso, gli italiani non sanno come investire efficacemente questi risparmi in strumenti finanziari diversi dagli immobili.

I motivi per cui il risparmio può essere un tallone d’Achille

L‘abitudine al risparmio in Italia, sebbene rappresenti una virtù, può anche essere considerata un tallone d’Achille in alcuni casi. Questo non è dovuto all’abitudine accumulo in sé, ma all’uso che viene fatto di questi risparmi.

Molte volte, i risparmi vengono semplicemente lasciati sui conti correnti, e molti italiani non sanno che l’inflazione ne erode rapidamente il valore di acquisto nel tempo. Inoltre, capita spesso che ai consumatori vengano proposti strumenti di investimento non diversificati e con commissioni elevate, che possono portare a perdite finanziarie.

Questo è un chiaro esempio di basso livello di educazione finanziaria tra gli italiani, che non conoscono sufficientemente gli strumenti e le opportunità per investire i loro risparmi.

Per far fruttare i risparmi accumulati, è fondamentale acquisire una solida educazione finanziaria. Ricevere una consulenza professionale e indipendente può aiutare a scegliere prodotti efficienti e diversificati, con commissioni basse e una strategia a lungo termine.

L’educazione finanziaria può anche aiutare gli italiani a comprendere meglio i rischi e le opportunità offerte dai vari strumenti di investimento, consentendo loro di fare scelte più informate e consapevoli.

L’importanza dell’educazione finanziaria

L’educazione finanziaria dovrebbe essere promossa fin dalla scuola, per fornire ai giovani le competenze necessarie per gestire in modo responsabile le proprie finanze personali nel corso della vita. Inoltre, sarebbe utile incoraggiare la diffusione di informazioni accurate e accessibili su prodotti finanziari e investimenti, tramite campagne di sensibilizzazione, corsi e seminari.

Un approccio equilibrato tra risparmio e accesso al credito può essere la chiave per una gestione finanziaria sostenibile. Ricorrere a prestiti virtuosi, ovvero sostenibili, sicuri e tutelati, può essere vantaggioso in caso di necessità di acquisto di beni o servizi essenziali, come l’acquisto di un’auto o la ristrutturazione di una casa.

Un prestito virtuoso può essere caratterizzato da un tasso convenzionato con enti di riferimento come INPS, MIUR, NoiPA, una rata che non supera mai il 20% della pensione o dello stipendio e l’assenza di costi aggiuntivi oltre alla rata stessa. Utilizzare il credito in modo responsabile e sostenibile può contribuire a preservare la strategia di investimento a lungo termine, senza dover attingere ai risparmi accumulati.

Conclusioni

L’abitudine al risparmio in Italia ha due risvolti:

da un lato, contribuisce all’elevata ricchezza netta delle famiglie italiane e alla loro prudenza negli investimenti; dall’altro, può rappresentare un ostacolo al progresso finanziario a causa della scarsa educazione finanziaria e della mancanza di diversificazione negli investimenti.

Per superare questi limiti, è fondamentale promuovere l’educazione finanziaria e incoraggiare gli italiani a esplorare opportunità di investimento diverse dagli immobili. Inoltre, un approccio equilibrato tra risparmio e accesso al credito virtuoso può garantire una gestione finanziaria sostenibile e tutelata nel tempo.