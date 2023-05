Le agevolazioni date dal superbonus hanno permesso di avere a che fare con una condizione di vantaggi e benefici per quanto riguarda la sostituzione dei serramenti e per diversi interventi edilizi. Uno di quelli che è sicuramente stato tra i più interessanti, che è stato appunto richiesto da tanti cittadini, è il superbonus 110.

Cosa si può avere in questa agevolazione? In realtà è possibile fare interventi di ristrutturazione, di sostituzione e adeguamento degli immobili. Riqualificazione dei locali oppure degli impianti elettrici e idraulici. Inoltre è possibile fare la sostituzione di serramenti di diverso genere.

Ovviamente il superbonus 110 ha come obiettivo quello di essere ecosostenibile, nel senso che tutti i lavori eseguiti in ambito edilizio debbono essere svolti in modo da garantire un supporto ecologico.

Cambiamento per la sicurezza in casa

Il miglioramento della sicurezza nella propria abitazione è importantissimo poiché esso permette di avere un’ambiente che sia altamente protetto. Per questo le porte blindate sono tra le strutture o meglio serramenti più utili.

Nella richiesta del superbonus 110 è possibile avere questo tipo di porta. Nel senso un utente potrebbe richiedere la sostituzione di una porta con un modello che fosse blindato. Ovviamente occorre rivolgersi a degli esperti del settore che devono eseguire il lavoro di sostituzione e messa in opera. Occorrono quindi dei documenti che certifichino che il lavoro è stato effettuato a norma di legge e con evidenti benefici.

Come richiedere questa agevolazione?

La brutta notizia è che il superbonus è stato sospeso, nel senso che nella prossima finanziaria voluta dallo Stato, esso è stato ridimensionato, fino ad essere bloccato. Ecco che quindi non è possibile più richiederlo.

Non ci possono essere dei benefici e rientri economici né per i lavori edilizi e nemmeno per i serramenti. Prima, per richiedere il superbonus 110 ci si rivolgeva a dei rivenditori autorizzati o a dei professionisti che dovevano effettuare il lavoro. In questo modo essi potevano svolgere tutti gli iter burocratici utili per confermare il lavoro eseguito.

Cambiamento del bonus porta blindata

Siccome non è più disponibile usare il superbonus 110 per la porta blindata, ecco che è possibile usare altre tipologie di agevolazioni che sono rivolte comunque ai serramenti. Gli ecobonus, quelli in cui diventa possibile richiedere delle agevolazioni quando si usano dei serramenti ecosostenibili, potrebbe essere un’opportunità. In questo modo si risparmiano fino al 65%.

Altrimenti potete semplicemente richiedere l’agevolazione del 50% di detrazione per il miglioramento della sicurezza e protezione in casa. Quest’ultimo è quello più adatto per l’acquisto, installazione o sostituzione porta blindata.