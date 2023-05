PayPal è una piattaforma che offre un servizio di pagamento che viene accettato a livello online. Considerata una delle formule più sicure dei pagamenti su internet. Infatti è stata grazie alla sua comparsa che si è sviluppato l’e-commerce.

Anzi oggi è ancora uno dei servizi migliori perché riesce a tutelare i venditori e gli acquirenti. Come funziona PayPal e perché lo si deve preferire come metodo di pagamento?

Questa piattaforma consente di avere un proprio profilo dove si ha un “wallet”, cioè un portafoglio con del denaro vero, che viene ricaricato e che si può prelevare quando si vuole. Nel momento in cui si vuol comprare qualcosa se un e-commerce è possibile usare questo metodo di pagamento.

Il sito segue il monitoraggio del prodotto acquistato. Solo quando il cliente lo riceve è non ci sono problemi da segnalare, allora c’è lo sblocco del denaro per il pagamento. In caso ci sono dei problemi di diverso genere, questo sito offre assistenza legale a sue spese. In poco tempo ha strutturato una sicurezza massima per gli acquisti. Tuttavia è un conto che deve essere ricaricato di denaro per poter comprare su internet.

Come fare la ricarica PayPal

Oggi la ricarica su PayPal è diventata semplice e si può fare in modi diversi. Avendo un conto alle poste oppure una Postepay basta seguire pochi passaggi. Andate nel sito delle poste. Entrate nel vostro profilo. Cercate l’icona ricarica e da qui selezionato il vostro conto PayPal.

Si effettua un bonifico dove il denaro arriva in un massimo di 3 giorni. Questa procedura è sicura e si usa anche quando si devono ricevere dei soldi da altri utenti oppure pagamenti esterni.

In alternativa potete usare i contanti e fare la ricarica PayPal tramite una lottomatica. Essi sono oggi adibiti a tale servizio.

Moduli automatizzati, semplici da usare

Per ricaricare PayPal ci sono dei moduli automatizzati. Come abbiamo già accennato è possibile ritrovarli direttamente sulle Poste. Grazie alle procedure che sono state velocizzate per essere rese facili a chiunque, non ci sono più problemi di alcun genere. In pochi click riuscirete a ricaricare la somma di denaro che volete da un conto postale o bancario, ma perfino dalla PostePay.

Controlla la procedura

Se vi ritrovate a fare la ricarica del conto PayPal per la prima volta, consigliamo di non avere fretta e di controllare tutti i passaggi. Prima di fare qualche click e confermare, leggete quello che c’è sul modulo. Al termine troverete comunque il passaggio di denaro con la voce: trasferimento in atto. Quindi si ha la certezza di aver eseguito la ricarica PayPal.