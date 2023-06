L’assicurazione auto è un aspetto essenziale per chiunque guidi un veicolo, sia a livello nazionale che all’estero. Quando ci si trova a viaggiare in un paese straniero, è fondamentale essere consapevoli delle coperture offerte dalla propria assicurazione auto e di eventuali limitazioni o esclusioni. In questo articolo, esploreremo l’argomento dell’assicurazione auto all’estero, focalizzandoci su cosa copre e cosa non copre. Saranno fornite informazioni dettagliate sulle diverse tipologie di coperture, le normative specifiche di alcuni paesi e i consigli utili per essere adeguatamente protetti durante i viaggi all’estero.

Cosa copre l’assicurazione auto all’estero

Responsabilità civile

La responsabilità civile è una copertura di base che viene offerta dalla maggior parte delle polizze assicurative auto all’estero. Questa copertura protegge l’assicurato nel caso in cui sia ritenuto legalmente responsabile di danni causati a terzi durante un incidente stradale. La copertura può includere danni materiali, lesioni personali e spese legali.

Copertura collisione e danni al veicolo

Alcune polizze assicurative all’estero includono una copertura per danni al proprio veicolo in caso di collisione o altri incidenti. Questa copertura può variare a seconda della polizza e delle condizioni specifiche, ma generalmente prevede il rimborso delle spese di riparazione o il valore di mercato del veicolo in caso di perdita totale.

Copertura furto e vandalismo

Molte polizze assicurative all’estero includono anche una copertura per il furto e il vandalismo del veicolo. Questa copertura offre protezione nel caso in cui il veicolo venga rubato o danneggiato intenzionalmente. È importante leggere attentamente i termini e le condizioni della polizza per conoscere i dettagli esatti della copertura.

Assistenza stradale

Alcune polizze assicurative auto all’estero offrono anche servizi di assistenza stradale. Questi servizi possono includere il soccorso stradale in caso di guasto o incidente, il traino del veicolo alla officina più vicina, il servizio di cambio pneumatici e il servizio di consegna di carburante in caso di esaurimento.

Cosa non copre l’assicurazione auto all’estero

Violazioni delle leggi locali

È importante tenere presente che l’assicurazione auto all’estero non copre le violazioni delle leggi locali. Se si commettono infrazioni al codice stradale del paese in cui si viaggia, si possono subire sanzioni e multe che non saranno coperte dalla polizza assicurativa.

Attività illegali

L’assicurazione auto all’estero non copre le attività illegali o le violazioni delle leggi nazionali o internazionali. Se si utilizza il veicolo per scopi illegali o si violano le leggi, la polizza assicurativa non fornirà copertura per le conseguenze legali o i danni causati.

Guida in zone non autorizzate

Alcune polizze assicurative auto all’estero possono escludere la copertura per la guida in determinate zone o territori non autorizzati. È importante verificare attentamente le restrizioni di copertura della polizza e rispettare le disposizioni legali del paese in cui ci si trova.

Consigli per l’assicurazione auto all’estero

Verificare la copertura della polizza

Prima di viaggiare all’estero, è fondamentale contattare la propria compagnia assicurativa per verificare la copertura della polizza auto. È possibile richiedere una conferma scritta delle coperture offerte e delle eventuali limitazioni o esclusioni. In caso di necessità, si può anche valutare l’opzione di estendere la propria copertura per il periodo di viaggio.

Conoscere le normative locali

Prima di guidare all’estero, è consigliabile informarsi sulle normative stradali e le leggi di assicurazione auto del paese in cui ci si trova. Questo può includere requisiti specifici di copertura, documentazione necessaria e altre disposizioni legali. Essere consapevoli delle normative locali aiuta a evitare problemi legali e assicurativi durante il viaggio.

Considerare l’assicurazione supplementare

A seconda delle esigenze e della destinazione, potrebbe essere consigliabile considerare l’acquisto di un’assicurazione auto supplementare per il periodo di viaggio all’estero. Questa opzione può offrire una maggiore tranquillità e una copertura più ampia durante l’utilizzo del veicolo in un paese straniero.

Conclusioni

L’assicurazione auto all’estero è un aspetto fondamentale da considerare quando si viaggia in un paese straniero. Conoscere cosa copre e cosa non copre la propria polizza assicurativa è essenziale per essere adeguatamente protetti durante il viaggio. Assicurarsi di verificare la copertura della polizza, conoscere le normative locali e valutare l’opzione di un’assicurazione supplementare sono passi importanti per garantire la sicurezza e la tranquillità durante l’utilizzo del veicolo all’estero.