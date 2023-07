Utilizzare la fideiussione permette di avere dei crediti o prestiti e finanziamenti da parte di banche e compagnie assicurative. Esistono delle tipologie e varietà di fideiussione, ma occorre conoscerle.

Infatti c’è chi, fidandosi di amici o parenti, si ritrova a firmare delle carte in cui diventa il soggetto che si fa carico di debiti altrui. I finanziamenti o i prestiti quindi sono trasferiti su un altro soggetto. Per fortuna, in base ai giudizi dati dalla Corte di Cassazione e perfino dalle nuove clausole inserite nei contratti, è possibile avere una Fideiussione omnibus nulla.

Per poterla annullare è necessario seguire delle procedure ed è sempre meglio farsi aiutare da parte di un avvocato.

Cos’è la Fideiussione omnibus?

Prima di tutto: cos’è la Fideiussione omnibus? In generale vediamo che la Fideiussione omnibus è un contratto che rispetta la prassi tradizionale di qualsiasi tipologia di fideiussione, ma dove il soggetto che diventa il fideiussore acquista più responsabilità.

Quest’ultimo garantisce il pagamento di tutti gli obblighi, rate mensili oppure restituzione del prestito per intero, al posto del debitore che ha ricevuto il denaro. Questo tipo di contratto viene garantito e disciplinato dalla legge art. 1936.

In aggiunta ritroviamo la “garanzia omnibus” che indica che il garante della fideiussione, il terzo soggetto in causa nel contratto, si prende appunto la responsabilità di pagare il debito che viene contratto da altrui persona. Ciò nonostante il fideiussore sappia o non sappia che il debitore non ha le capacità di eseguire effettivamente il rimborso contratto.

Riassumiamo con questa frase: il debitore non ha la possibilità di pagare il debito richiesto? Colui che diventa fideiussore non può poi dire che non lo sapeva. Ecco cos’è quindi la: Fideiussione omnibus.

Come annullare la Fideiussione omnibus

Ad oggi, con le ultime sentenze per la: nullità della Fideiussione omnibus, eseguite dalla Corte di Cassazione nel 2021, permettono di avere un vantaggio. Vale a dire che la revoca della Fideiussione omnibus è più facile rispetto alle altre. Infatti il fideiussore ha la possibilità di eliminare o rescindere la sua garanzia, cioè non è più il fideiussore, con una lettera di revoca.

Essa deve venire redatta e presentata da parte di un avvocato in cui ci sono delle cause che mostrano che il fideiussore non ha intenzione più di prendersi in carico il contratto Fideiussione omnibus.

Fideiussione omnibus cosa capita se il fideiussore muore?

Diamo una risposta a questa domanda perché è molto comune su internet, ma perfino alle banche. La Fideiussione omnibus non scompare con il decesso o morte del fideiussore. Quando quest’ultimo firma il contratto c’è una clausola in cui il debito passa direttamente agli eredi.