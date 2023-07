Le banche cercano di proporre continuamente dei nuovi servizi. Alcuni di essi sono rivolti ai prestiti o ad altre formule di finanziamento. Il fido bancario, ad esempio, è la formula principale che viene effettuata con i conti dove sono presenti le carte di credito.

Si tratta di un prestito che ha delle caratteristiche diverse dagli altri, tant’è che ci sono dei costi da dover sopportare oltre alla rata della restituzione del prestito.

Determiniamo il: Fido bancario

Il “Fido” deriva dalla parola: fiducia, nel senso che la banca che propone il fido, si fida appunto del suo cliente. Quindi già in questa prima frase si ritrovano delle richieste che sono appunto quelle di avere un conto corrente presso la banca a cui si richiede il fido bancario.

Tramite il conto corrente c’è uno storico e una tracciabilità che permette di capire i movimenti del cliente, gli importi che vi sono ricaduti o vi ricadono sul conto corrente. Insomma c’è un’analisi in modo da avere di fronte un soggetto che effettivamente dà delle garanzie con l’utilizzo del suo conto corrente.

Per esempio se si ha continuamente un versamento di denaro all’interno del conto corrente, che avviene mensilmente e che è di un buon importo, allora è palese che si ha una buona credenziale. Al contrario, se il conto corrente è sempre stato in rosso e solo da qualche mese è in attivo, quindi c’è del denaro sopra, allora questo potrebbe essere un elemento di sfiducia.

Quando lo si concede?

Per determinare il fido bancario, le banche tendono a prendere in considerazione ben 3 elementi che sono:

Somma richiesta

Durata del fido

Credenziali o garanzie

Per le credenziali è necessario rivolgersi direttamente alla banca perché esse seguono diverse politiche. Ad esempio c’è chi richiede solo la busta paga e la presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno precedente. Altri invece hanno bisogno di avere dei garanti esterni. Dunque è necessario capire e avere la giusta documentazione per non avere poi dei problemi per un fido bloccato.

La somma potrebbe essere perfino diminuita in base alle credenziali che si presentano, ecco come mai questo è un aspetto molto importante.

Costi del Fido bancario

Per quanto riguarda il costo del fido bancario, che si ha sul proprio conto corrente, è possibile avere un ricalcolo degli interessi che avviene ogni 3 mesi e che è pari allo 0.50%. Tuttavia c’è una novità per limitare le percentuali di aumento che sono determinate anche dall’andamento bancario a livello globale. Infatti non si può superare il 2% della somma messa a disposizione, come interessi.