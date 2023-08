Il trading online automatico è una tipologia di investimento perfetta per chi non ha molto tempo da dedicare alle piattaforme di trading online. La base dell’investimento resta la stessa, ovvero il trading online, ma il vantaggio è poter sfruttare specifici software in grado di gestire in piena autonomia le operazioni finanziarie, avviando l’investimento o interrompendo un’operazione quando si presentano i segnali di mercato specifici.

Sono stati sviluppati numerosi software di trading, ciascuno dei quali presenta i propri punti di forza ed i propri punti deboli. Nell’ambito del trading online si possono individuare differenti forme di investimento, a titolo di esempio ricordiamo il trading opzioni binarie e il trading forex sulle valute monetarie. Per questo motivo non è possibile stabilire a priori quale sia il software migliore, dal momento che gli asset su cui si investe possono essere vari.

Conto di investimento per trading online automatico

Prima di poter sfruttare a proprio vantaggio un software automatico, è necessario essere titolari di un conto di investimento. Il consiglio è affidarsi ad un broker online con le autorizzazioni in regola e con recensioni positive rilasciate dai clienti che hanno già investito. La scelta del broker a cui affidare il proprio denaro è un momento delicato della fase di investimento. Partendo dal presupposto che non bisogna assolutamente scegliere un broker senza autorizzazioni, individuare la società migliore fra le tante disponibili potrebbe non essere semplice.

Per effettuare la scelta corretta si consiglia di valutare il costo delle operazioni finanziarie, il guadagno che è possibile generare con l’asset su cui si intende investire, le tipologie di conti di investimento disponibili, il servizio di assistenza clienti e la presenza di eventuali promozioni o bonus di iscrizione. Sono tutti parametri di rilievo nel fare una valutazione complessiva del broker online.

Come guadagnare con il trading online automatico

Dopo aver aperto un conto di investimento, si può procedere con il generare profitti attraverso il trading online automatico. Effettuata la scelta del software da impiegare, è sufficiente impostare il programma con i parametri desiderati e lasciare che il software gestisca in autonomia tutti gli investimenti, aprendo e chiudendo operazioni finanziarie nel momento migliore.

Per generare guadagni reali è fondamentale che il trader abbia una preparazione in materia: si pensa spesso, erroneamente, che con il trading automatico i profitti si generino da soli, mentre la realtà è che il software è in grado di gestire la strategia imposta dal trader, non di scegliere la strategia migliore.

Strumenti trading automatico online

I due strumenti fondamentali per investire con successo online sono lo Stop Loss ed il Take Profit. Lo Stop Loss consente di impostare una cifra massima di perdita, raggiunta la quale il software chiude in automatico l’operazione finanziaria. In questo modo il trader è a conoscenza in partenza della cifra massima che potrebbe perdere ed ha la possibilità di gestire in modo ottimale le scelte di investimento errate.

Il Take Profit ha un funzionamento simile, ma opera sui guadagni: l’investitore fissa l’obiettivo di guadagno che vuole raggiungere, ottenuto il quale l’operazione finanziaria viene chiusa per preservare il profitto. Tutti i software di trading online dispongono di questi due strumenti, i quali sono tra l’altro offerti anche dalla maggior parte delle piattaforme di investimento.

Consigli trading online automatico

Per investire con successo è utile rispettare alcuni semplici consigli: Imparare a gestire il proprio denaro: bisogna investire solo ciò che si è disposti a perdere e bisogna imparare a fronteggiare le operazioni errate. E’ frequente sbagliare investimento, ma con una gestione del denaro ottimale è possibile rimediare agli errori. Con una gestione del denaro ottimale è possibile rimediare agli errori ed è importante affidarsi ad un broker con le autorizzazioni in regola e con recensioni positive dei clienti.