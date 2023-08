I bonifici sono un modo pratico e tracciabile per svolgere al meglio dei pagamenti. Si utilizzano per acquisti online, ma perfino per fare dei pagamenti per servizi. Indubbiamente è un metodo di pagamento usato a livello “lavorativo”, nel senso che è perfetto quando è necessario far circolare una buona somma di denaro.

In seguito alla legge per controllare il flusso di denaro, dove c’è inserita la legge antiriciclaggio, tutti sono obbligati a rispettare un pagamento in contatti solo fino a 999 euro. Dopo si deve pagare con metodo tracciabile, quindi con carta di credito, di debito oppure appunto con bonifico.

Esiste un “limite massimo”? Quali sono gli importi massimi dei bonifici? Diamo qualche chiarimento in modo che tutti possano usare il proprio conto corrente senza alcun dubbio.

La legge cosa ci dice?

Esattamente cosa dice la legge per: l’importo massimo bonifico? Ebbene la legge non impone assolutamente un importo massimo. Ogni utente è libero di fare quello che vuole con il proprio conto corrente o con il proprio denaro.

Le uniche regola da rispettare, come accennato in precedenza, sono quelle di usare metodi che sia riconoscibili e tracciabili. Quindi si può utilizzare il bonifico perfino per il pagamento di qualcosa che sia di pochi centesimi e non avere poi limitazioni. Solo che torniamo a dire che si parla di: quello che dice la legge.

Il limite del bonifico da cosa viene determinato?

A mettere un “limite” o massimale per l’importo del bonifico ci pensano gli enti bancari. Un utente ha la possibilità di aprire diversi conti correnti in tante banche. Solo che esso deve avere del denaro che viene versato sui conti.

Dunque la banca permette di fare dei bonifici semplicemente prendendo in considerazione quale sia la circolazione o flusso di soldi sul conto corrente del suddetto cliente. Un operaio che ogni mese ha uno stipendio di appena 800 euro che ricade sul proprio conto corrente ha un limite massimo appunto di 800 euro mensili.

Questo esempio permette quindi di capire quali sono le richieste bancarie e come esse riescono poi a dirigere i servizi dei diversi utenti.

Possibile modificare l’importo massimo del bonifico

C’è la possibilità di fare una modifica del proprio importo massimo del bonifico. Si potrà seguire la via online poiché tante banche oggi hanno molti servizi che si possono cambiare e mutare tramite internet. Altrimenti ci si rivolge direttamente alla sede fisica, cioè alla succursale.

Ovviamente ci sono delle richieste e procedure da seguire per avere delle credenziali che permettano di fare una modifica dell’importo massimo del bonifico.