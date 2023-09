Un’idea per ottenere reddito passivo è quella di mettere in affitto un box a Milano: attraverso regolare contratto di locazione, avrai la possibilità di ricevere una cifra mensile senza troppi sforzi. L’unica cosa di cui ti devi preoccupare è affidarti inizialmente ad una ditta specializzata in sgombero box a Milano, così da garantire al tuo potenziale inquilino un ambiente pronto all’uso. Il team non si occuperà soltanto di liberare il box da tutti gli oggetti inutili, ma anche del corretto smaltimento degli stessi.

Se però ancora non sei in possesso di un box e stai valutandone l’acquisto, allora dovrai concentrare la tua attenzione sulle zone di Milano in cui la richiesta è maggiore, così da aumentare le tue opportunità di profitto. Ma quali sono le zone con maggiore richiesta? Eccone alcune.

Brera e centro storico

Nel cuore del centro storico di Milano, il quartiere di Brera è una delle zone più amate della città, e anche una di quelle in cui vivere è più costoso. Elegante e ambito, è qui che si trovano le boutique di lusso e la pinacoteca che prende il nome proprio dal quartiere, ma è sempre qui che parcheggiare risulta un vero incubo ad occhi aperti.

Un po’ perché comunque si tratta del centro storico ed è quindi molto spesso trafficato, un po’ perché tantissime delle sue vie sono pedonali, fatto sta che trovare un posto è impossibile e i suoi abitanti sono sempre alla ricerca di un box auto.

Oltretutto parliamo di un tipo di cittadini le cui disponibilità sono decisamente maggiori, perciò affittare un box a Milano in zona Brera può portare un reddito notevolmente superiore rispetto ad altre zone della città.

Periferia, oltre la circonvallazione

Un altro dei luoghi in cui il box auto è sempre più richiesto è la periferia appena oltre la circonvallazione. È lì, infatti, che moltissime persone scelgono di andare ad abitare per poter risparmiare un po’ sull’affitto di casa, ma che hanno comunque bisogno di salire in macchina ogni giorno per ri-dirigersi verso il centro, dove lavorano.

Ecco spiegato perché in zone come Lambrate, Baggio, Cimiano e Crescenzago la richiesta è così alta e i cittadini farebbero di tutto pur di avere un box auto abbastanza vicino a casa. La zona prevede costi medi più economici rispetto a tutte quelle località sempre di periferia ma ancora interne alla circonvallazione: parliamo di un costo per l’acquisto dai 15 ai 30.000€ circa, contro i 60.000€ (minimo) che invece si devono tirare fuori per la periferia dentro la circonvallazione. Il costo scende della metà in caso di posto auto meccanizzato, una soluzione che di certo garantisce più posti macchina, ma che non ha nulla a che vedere con un comodo box privato.

Non dimenticare che, se vuoi procedere con l’acquisto di un box a Milano da mettere in affitto, dovrai anche sostenere le spese condominiali legate allo stabile in cui si trova, le quali di solito sono a cadenza mensile. Puoi però scegliere, in fase di contratto, di farle sostenere al conduttore; in genere non si parla di meno di 50€ al mese.