Se cerchi un modo diverso per vivere la tua estate, partecipa ad un viaggio studio. Sicuramente, la formula non ti è nuova, e avrai già sentito parlare di questo genere di vacanza. È un’occasione che ti permette di unire divertimento e apprendimento e di vivere una o due settimane all’insegna della novità. Sono diversi gli enti che si occupano di organizzare viaggi studio, e tra questi c’è anche l’ente previdenziale INPS, che ha creato Estate INPSieme. Di anno in anno, pubblica un bando, sul proprio sito, nel quale puoi trovare tutte le informazioni necessarie, relative alla partecipazione. Vediamo insieme come fare per approfittare di questa fantastica opportunità.

Informazioni bando Estate INPSieme 2023: chi può partecipare e come fare domanda

Il bando dell’INPS non è aperto a tutti, ma ci sono dei prerequisiti da rispettare per poter presentare la domanda. Possono sperare di vincere la borsa di studio per il loro soggiorno, solo i figli o orfani ed equiparati:

dei dipendenti e dei pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;

dei pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici;

degli iscritti alla Gestione Fondo Postelegrafonici.

I soggiorni sono rivolti a tutti i ragazzi che frequentano la scuola superiore di secondo grado, e che, al momento della scadenza del bando, non abbiano compiuto i 20 anni d’età. Ventitré, invece, è il limite massimo per gli studenti affetti da disabilità, o invalidità, che possono richiedere anche di soggiornare in Italia, anziché in Paesi stranieri.

Se rientri in questi requisiti, allora, puoi procedere all’iscrizione. La domanda dovrà essere presentata dal soggetto richiedente la prestazione, il quale può presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell’ISEE ordinaria o ISEE minorenni, con genitori non coniugati tra loro e non conviventi. Per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso è necessario da parte del soggetto richiedente il possesso di uno dei sistemi di autenticazione:

Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);

Carta d’Identità Elettronica (CIE);

Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Come per tutti i concorsi, anche qui c’è una data di scadenza da rispettare, che viene stabilita ogni anno, e sulla quale non si transige. Dopo aver ricevuto tutte le domande da parte degli studenti, ed essersi chiuse le iscrizioni, l’INPS provvederà alla pubblicazione delle graduatorie. Queste non saranno uniche, perché, nel corso delle settimane, assisterai a degli scorrimenti, che daranno la possibilità anche a chi non è stato scelto fin da subito, di viaggiare con Estate INPSieme. Chi ha vinto la graduatoria del bando potrà godere della borsa di studio per un soggiorno all’estero, o in Italia. Nella graduatoria incidono diversi fattori, tra cui l’ISEE. È questo a determinare l’attribuzione fino a un massimo di 6 punti per gli studenti che hanno un reddito sotto gli 8.000€.

I soggiorni all’interno del nostro Paese hanno una durata di una settimana e prevedono una borsa studio fino a 600 € per studente, mentre i soggiorni internazionali della durata di due settimane sono coperti, in base a specifici criteri, fino al raggiungimento di una somma individuale pari a 2.100 €. Le vacanze studio si terranno nei mesi di giugno, luglio e agosto. In questo modo, gli studenti potranno portare a termine il loro percorso scolastico, e potranno poi godersi una bella vacanza, all’insegna del divertimento e dell’apprendimento. Una delle prerogative per poter partecipare, è proprio quella di superare l’anno scolastico al meglio. Coloro che non vengono promossi, a termine dell’anno precedente alla domanda di partecipazione, verranno esclusi a priori.

Se, fino al 2022, l’INPS si impegnava per anticipare l’importo vinto da ogni studente, quest’anno le regole sono cambiate. Sarà il ragazzo stesso a versare la cifra necessaria per il suo viaggio studio, e questa gli verrà poi rimborsata dallo Stato, tenendo sempre conto dell’ISEE. Inoltre, quest’anno, non sarà pubblicato sul sito dell’INPS il catalogo delle destinazioni. La scelta del pacchetto dovrà essere effettuata direttamente sul sito dell’operatore selezionato, il quale fornirà all’utente la documentazione che quest’ultimo dovrà caricare in piattaforma INPS. Il bando Estate INPSieme agevola gli studenti, figli di dipendenti statali, aiutandoli a partecipare ad un viaggio unico, un viaggio che arricchisce, che stupisce. Imparerai molte cose, e verrai a stretto contatto con persone che arrivano da ogni parte del mondo, ragazzi come te, con la voglia di fare nuove esperienze.