Ci possono essere numerose diverse ragioni che spingono un privato o un’azienda a rivolgersi ad un’agenzia di investigazione, ma quali sono i costi di questi servizi, sempre più richiesti anche da noi in Italia? Scopriamo insieme le tipologie di servizi più richiesti.

Servizi di investigazione per privati e aziende

Tra i servizi più richiesti dai privati ci sono tutte quelle che rientrano tra le cosiddette investigazioni familiari, ad esempio: indagini sulla fedeltà del partner o quelle prematrimoniali per scoprire eventuali scheletri nell’armadio della futura sposa o sposo, ci sono poi indagini per l’affido di minori, accertamenti su dipendenze da droga, stalking, bullismo, ecc.

Sia in ambito familiare che aziendale spesso ci si rivolge a dei professionisti per la bonifica da microspie o sistemi di tracciamento GPS.

In ambito squisitamente aziendale poi ci si concentra sempre più spesso sulla tutela del copyright e dell’immagine aziendale, indagando su dipendenti infedeli o concorrenti scorretti.

Sono forse bastati questi pochi esempi per iniziare a capire come il ventaglio di possibili interventi per un investigatore sia davvero ampio ed estremamente diversificato, di conseguenza parlare generalmente di quanto costi affidarsi ad un professionista o ad un’agenzia investigativa è ovviamente estremamente complesso.

Quali sono i costi per un investigatore privato?

Un investigatore privato a Roma, così come a Milano o in altre grandi città, potrebbe avere mediamente un costo più elevato rispetto ai piccoli centri, ma non è detto sia sempre così, visto che nelle città più grandi sarà possibile contare su una maggiore concorrenza, basterà quindi chiedere più preventivi per trovare l’offerta che ci sembra maggiormente allineata al nostro budget di spesa.

Per cercare di capire quanto possa venire a costare l’intervento di un investigatore, bisognerà per prima cosa capire in cosa questo dovrà effettivamente consistere. Ci sono poi alcune variabili che andranno sempre considerate a dovere, tra queste:

Difficoltà della singola indagine;

Impiego di uomini e mezzi;

Ore totali necessarie a svolgere l’indagine;

Necessità di eventuali trasferte (con relativi costi);

Responsabilità (civili e penali) derivanti dall’attività:

Obiettivi prefissati al momento dell’incarico;

Le variabili appena elencate si applicano a praticamente qualsiasi indagine, nei più diversi ambiti, che si tratti di famiglia, lavoro, impresa, ecc.

Di sicuro un’agenzia ben strutturata che può contare su investigatori esperti, sarà sempre in grado, in base al caso specifico, di indicare almeno un range di costi iniziali, ma il settore è molto complesso e dinamico e un’indagine potrebbe rivelarsi più complessa del previsto, sarà importante quindi, specie se si ha un budget limitato, restare in costante contatto con l’investigatore per capire se sono subentrate eventuali altre spese e la sostenibilità delle stesse.

Potendo contare su un’importante e documentata esperienza pregressa e su soluzioni tecnologiche sempre più sofisticate, in molti casi, tutto sommato semplici, come il determinare una eventuale infedeltà coniugale, in genere le indagini possono risultare piuttosto semplici e rapide e permettere di raccogliere prove utilizzabili nelle opportune sedi, mantenendo basse le spese.

Conclusioni finali

Ogni agenzia investigativa si muove sul mercato a suo modo, ma in genere non viene proposto un tariffario particolarmente rigido, ad ogni modo si inizierà a parlare di compensi solo dopo aver presentato il caso e spiegato i propri obiettivi e le proprie motivazioni, questo è l’approccio più serio e corretto, che in genere è un ottimo primo segnale che ci si sta effettivamente affidando a dei professionisti preparati.

Vista la crescente richiesta di investigatori, può capitare che qualcuno si improvvisi tale, magari attirando clienti con prezzi particolarmente interessanti. Naturalmente bisogna diffidare di chi si improvvisa. Non bisogna in questi casi inseguire il risparmio, ma assicurarsi di avere a che fare esclusivamente con professionisti seri e che abbiano maturato una buona esperienza sul campo, nel corso del tempo. Si tratta di servizi molto complessi e delicati, che non lasciano alcuno spazio all’improvvisazione o all’approssimazione.