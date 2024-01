Se hai mai acquistato online, probabilmente hai incontrato il logo “Verified by VISA” durante il processo di pagamento. Ma cosa significa esattamente e come funziona questo strumento di sicurezza online? È fondamentale saperne di più, soprattutto se desideri proteggere le tue transazioni online.

Verified by VISA è un servizio di autenticazione aggiuntivo che ti offre un livello extra di protezione quando effettui pagamenti online con la tua carta di credito o di debito VISA. Questo strumento può essere considerato come una sorta di lucchetto virtuale che protegge le tue informazioni finanziarie durante la fase di pagamento, garantendo che solo tu possa effettuare acquisti con la tua carta.

Come funziona? Quando utilizzi Verified by VISA, dopo aver inserito i dettagli della tua carta VISA durante l’acquisto online, verrai reindirizzato a una pagina sicura dove dovrai confermare la tua identità inserendo un codice di sicurezza. Una volta verificato, la tua transazione sarà completata in modo sicuro.

Come funziona Verified by VISA

Verified by VISA è una misura di sicurezza importante che ti protegge dai rischi di frode online. Ora che sai come funziona, puoi sentirti più sicuro quando effettui acquisti online con la tua carta di credito o di debito VISA.

I vantaggi dell’utilizzo

L’utilizzo di Verified by VISA offre numerosi vantaggi. In primo luogo, ti protegge da potenziali frodi online. Poiché Verified by VISA richiede un’ulteriore autenticazione, è molto più difficile per i truffatori utilizzare le tue informazioni di pagamento per effettuare acquisti non autorizzati.

In secondo luogo può fornire una maggiore tranquillità durante i tuoi acquisti online. Sapendo di avere un ulteriore livello di protezione, puoi effettuare transazioni con maggiore fiducia, sapendo che la tua carta è protetta.

Infine, Verified by VISA può offrire una maggiore sicurezza anche a livello di responsabilità. Se dovesse verificarsi una frode nonostante l’utilizzo potresti essere coperto da una protezione aggiuntiva che ti rimborserà l’importo non autorizzato.

Come iscriversi a Verified by VISA

Per usufruire dei vantaggi di Verified by VISA, è necessario iscriversi al servizio. La procedura di registrazione è semplice e veloce. Ecco come fare:

Visita il sito web della tua banca o istituzione finanziaria che emette la tua carta VISA. Cerca la sezione “Verified by VISA” o “Servizi di sicurezza online” e clicca su “Iscriviti” o “Registrati”. Segui le istruzioni fornite e inserisci i dati richiesti, come il numero della tua carta VISA e alcune informazioni personali. Alla fine della registrazione, ti verrà assegnato un codice di sicurezza univoco o ti verrà chiesto di crearne uno. La registrazione è completata! Ora sei pronto per utilizzare Verified by VISA durante i tuoi acquisti online.

Suggerimenti per l’uso sicuro

Ora che sei iscritto a Verified by VISA, ecco alcuni suggerimenti per utilizzarlo in modo sicuro e proteggere al meglio le tue transazioni online: