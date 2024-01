Chi possiede ancora oggi, o possedeva in passato, un lampadario o qualsiasi altro apparecchio con lampadine a incandescenza, sicuramente sa che l’attacco della lampadina può essere più sottile o più grosso, in base alle caratteristiche del dispositivo e alla potenza illuminante.

Oggi, le lampade con tecnologia Led stanno gradualmente sostituendo sia le tradizionali lampadine a incandescenza, sia gli altri modelli di lampade in uso in passato, quali possono essere i tubi fluorescenti e le lampade alogene. In particolare, le lampade a incandescenza con attacco più grosso possono essere sostituite facilmente dalle lampadine led e27 , che offrono tutti i vantaggi della luce Led, primo tra tutti il risparmio energetico.

Le lampade Led sono infatti molto apprezzate non solo per le prestazioni, la resa illuminante, le doti estetiche e la versatilità, ma anche per i minimi consumi di energia elettrica che, oltre a costituire un importante fattore per la tutela ambientale, offrono il vantaggio dei costi contenuti.

Se inizialmente la sostituzione delle lampade di casa con le luci Led può apparire come un investimento piuttosto oneroso, è bene tenere presente che la spesa viene ammortizzata in tempi molto brevi proprio in merito al basso consumo di energia elettrica.

Per acquistare lampadine e luci Led di ogni genere, potenza e dimensione, Lampadiretta.it è il punto di riferimento ideale. Lo store si propone da oltre 30 anni per la fornitura e la vendita di lampade, accessori e componenti per l’illuminazione, rivolgendosi sia alle aziende che ai privati, sempre con il miglior rapporto tra qualità e prezzo e con articoli provenienti dai migliori produttori del settore.

Lampadadiretta.it è oggi una presenza di primaria importanza sia per il mercato italiano che europeo, con la possibilità di acquistare all’ingrosso e al dettaglio e di ricevere consulenze personalizzate e assistenza nella scelta del materiale adatto alla realizzazione del proprio progetto.

Perché l’illuminazione Led permette di risparmiare

La tecnologia Led è considerata la scelta migliore sotto l’aspetto del risparmio energetico e dell’abbattimento dei costi. Questo è uno dei motivi per i quali le luci Led stanno sostituendo i metodi di illuminazione tradizionali e sono considerati lo standard di riferimento attuale.

Le principali ragioni che determinano i bassi consumi di energia elettrica sono le seguenti:

Efficienza energetica. Le luci Led riescono a convertire molta più energia elettrica in luce di quanto avviene con altri tipi di lampada, evitando di conseguenza le dispersioni. Inoltre, il Led non genera calore, a differenza delle lampadine tradizionali: una caratteristica che, oltre ad abbattere i costi, le rende molto più sicure di altri sistemi di illuminazione;

Le luci Led riescono a convertire molta più energia elettrica in luce di quanto avviene con altri tipi di lampada, evitando di conseguenza le dispersioni. Inoltre, il Led non genera calore, a differenza delle lampadine tradizionali: una caratteristica che, oltre ad abbattere i costi, le rende molto più sicure di altri sistemi di illuminazione; Accensione immediata. Molte lampade di vecchia generazione, in particolare i tubi fluorescenti, non si accendono immediatamente ma richiedono alcuni minuti per attivarsi: questo periodo di riscaldamento comporta un’inutile dispersione di energia elettrica, soprattutto negli ambienti in cui le luci vengono accese e spente piuttosto spesso;

Molte lampade di vecchia generazione, in particolare i tubi fluorescenti, non si accendono immediatamente ma richiedono alcuni minuti per attivarsi: questo periodo di riscaldamento comporta un’inutile dispersione di energia elettrica, soprattutto negli ambienti in cui le luci vengono accese e spente piuttosto spesso; Lunga durata. Le lampade Led possono arrivare ad una durata di oltre 70mila ore, che equivale a diversi anni. Ciò significa che un lampadario con luci Led avrà bisogno di pochissima manutenzione, con conseguente abbattimento dei costi;

Le lampade Led possono arrivare ad una durata di oltre 70mila ore, che equivale a diversi anni. Ciò significa che un lampadario con luci Led avrà bisogno di pochissima manutenzione, con conseguente abbattimento dei costi; Possibilità di controllare la luce. Gli apparecchi con lampade Led nella maggior parte dei casi sono dotati di dimmer, ovvero di un comando che permette di modificare e controllare l’intensità della luce, in base alle esigenze e preferenze del momento.

Ovviamente, per ottenere il meglio dalla propria illuminazione Led, è molto importante acquistare dispositivi di alta qualità, certificati e garantiti, che corrispondano a determinati standard di produzione.

Come scegliere le luci Led ideali per ogni ambiente

Un altro vantaggio della luce Led è la notevole versatilità e possibilità di adattamento a contesti diversi. Il mercato offre una vastissima gamma di lampadine realizzate con questa tecnologia, adatte per sostituire l’illuminazione sia negli ambienti abitativi che nei luoghi di lavoro.

In base alle preferenze personali e al contesto di destinazione, è possibile scegliere tra lampadine Led di varie dimensioni, tubi Led e reglette per sostituire i classici tubi fluorescenti, faretti a incasso, faretti orientabili da fissare alle pareti o alle apposite strutture in metallo, pannelli Led da inserire nel controsoffitto e così via: un assortimento che consente di soddisfare qualsiasi necessità in fatto di illuminazione residenziale o industriale.