Toyota non è solo sinonimo di affidabilità e innovazione nel settore automobilistico privato, ma anche di versatilità e qualità nel comparto dei veicoli commerciali. La casa giapponese offre una gamma ben calibrata di modelli progettati per rispondere alle esigenze delle imprese moderne, dai piccoli commercianti ai grandi distributori.

Dai van compatti a quelli più ampi, i veicoli commerciali Toyota sono molto gettonati per l’affidabilità, i bassi costi di gestione e la possibilità di adattarsi a diversi tipi di attività. Ecco la gamma.

Proace City

Il van Toyota Proace City è pensato per le esigenze di chi ha bisogno di un veicolo compatto, agile ma con una buona capacità di carico. Questo modello, disponibile in due diverse lunghezze (L1 e L2), offre una portata massima di 1 tonnellata e un volume di carico che varia tra i 3,3 e i 4,3 metri cubi, a seconda della versione. La gamma motori comprende efficienti motorizzazioni diesel da 1.5 litri, disponibili con potenze da 75 a 130 CV, e una versione elettrica, il Proace City Electric, perfetta per chi lavora in città e desidera azzerare le emissioni. Il Proace City si rivolge a piccole imprese, artigiani e liberi professionisti, adattandosi a trasporti urbani di merci leggere.

Proace

Il Toyota Proace è il furgone che amplia le possibilità di carico, con volumi che raggiungono i 6,6 metri cubi nella versione lunga. Progettato per essere modulare e versatile, può trasportare fino a 1,4 tonnellate, rendendolo ideale per carichi più importanti. Anche il Proace è disponibile in più varianti di carrozzeria e lunghezza, consentendo di scegliere il modello più adatto al proprio settore. Sotto il cofano, si trovano motori diesel da 1.5 o 2.0 litri, con potenze variabili tra i 100 e i 180 CV, accanto a un’opzione completamente elettrica, il Proace Electric, con autonomia fino a 330 km. Perfetto per medie e grandi imprese, il Proace rappresenta una scelta vincente per chi ha bisogno di trasportare attrezzature o materiali voluminosi.

Hilux

Passando ai pick-up, il Toyota Hilux è il veicolo che meglio incarna la resistenza e la capacità di affrontare percorsi impegnativi. Dotato di un telaio robusto, il Hilux è famoso per la sua capacità di sopportare carichi gravosi anche su terreni difficili. La sua portata arriva a circa 1 tonnellata, mentre il cassone permette di caricare materiale pesante e ingombrante. Equipaggiato con un motore diesel 2.8 litri da 204 CV, il Hilux è perfetto per il settore agricolo, le attività edili e chiunque necessiti di un veicolo potente e affidabile, in grado di operare anche fuori strada. Con la trazione integrale, affronta agevolmente sterrati e percorsi montani.

Land Cruiser Commercial

Il Toyota Land Cruiser Commercial unisce la robustezza tipica del Land Cruiser alla praticità di un veicolo commerciale. Disponibile nelle versioni a 3 o 5 porte, questo fuoristrada ha una capacità di carico fino a 1.000 kg e un vano spazioso, progettato per ospitare attrezzature di grandi dimensioni. Il motore diesel 2.8 litri da 204 CV, abbinato alla trazione integrale permanente, garantisce massima trazione e sicurezza anche nelle condizioni più critiche. Questo modello è consigliato per aziende e professionisti che lavorano in ambienti naturali, come foreste o cantieri remoti, grazie alla combinazione di comfort e potenza.

Dyna

Anche se attualmente non più in produzione in Europa, il Toyota Dyna merita una menzione, grazie alla sua lunga storia di affidabilità nel settore del trasporto merci. Questo camion compatto ha rappresentato per anni una scelta solida per aziende che necessitano di un veicolo leggero ma con buone capacità di carico, ideale per la logistica urbana. Con una portata che può arrivare a 1,5 tonnellate e motorizzazioni diesel di medie dimensioni, il Dyna ha saputo rispondere alle esigenze delle piccole e medie imprese.