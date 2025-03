Conti correnti online: una breve guida alle promozioni

I conti correnti online sono da diversi anni la forma di conto corrente più diffusa, grazie a caratteristiche quali flessibilità, comodità e convenienza, solo per citare quelle principali.

Come accade per ogni prodotto, anche i conti correnti online sono oggetto di promozioni di vario tipo dato che le banche digitali e quelle tradizionali che operano anche online competono in un mercato che è sempre più affollato.

Le promozioni sull’apertura dei conti correnti sono in effetti uno dei modi più efficaci per attrarre nuovi clienti e fidelizzarli.

Queste offerte sono di vario tipo; possono per esempio prevedere benefici economici diretti e limitati come per esempio buoni acquisto di importo più o meno elevato e/o benefici più “strutturali” come per esempio la gratuità del canone mensile per un periodo di tempo più o meno lungo, commissioni e spese ridotte ecc.

Dato che le promozioni sono piuttosto comuni, di seguito una breve guida a quelle più diffuse e qualche consiglio in proposito.

Conti correnti online: tipologie di promozioni

Un incentivo molto comune all’apertura di un conto corrente online è l’erogazione di buoni regalo. Si tratta di un “bonus” che viene di solito concesso dopo che il cliente, in seguito all’apertura, ha completato alcune operazioni come per esempio l’effettuazione di un certo numero di transazioni oppure la domiciliazione dello stipendio o della pensione.

Altro incentivo molto comune è l’azzeramento del canone mensile per un periodo più o meno lungo (di solito alcuni mesi) oppure in modo permanente se si rispettano alcune condizioni come per esempio un saldo minimo disponibile sul conto, l’attivazione di un dossier titoli, l’appartenenza a una determinata fascia anagrafica (per esempio se si è under 35) ecc.

Un altro tipo di incentivo molto comune all’apertura del conto è l’azzeramento del canone della carta di debito o della carta di credito per un tempo limitato.

Non mancano anche i cosiddetti “programmi di referral”; vale a dire che la banca premia con bonus di vario tipo quel cliente che, dopo aver aperto un conto corrente, raccomanda il prodotto ad amici, familiari o conoscenti; l’incentivo in questo caso viene riconosciuto solo se questi ultimi finalizzano l’apertura del conto.

Altri benefici spesso offerti sono il riconoscimento permanente di un certo numero di operazioni gratuite all’anno ecc.

Quale promozione scegliere?

Come accennato le promozioni sono una strategia di marketing adottata da molte banche ed è quindi importante sapere cosa scegliere.

Un consiglio che si può dare al riguardo è quello di leggere con attenzione le condizioni contrattuali legate all’incentivo; molte promozioni, per esempio, sono vincolate a determinate condizioni ed è quindi importante capire se si sarà in grado o meno di soddisfarle.

Occorre anche valutare la durata del beneficio; per esempio: l’azzeramento del canone mensile ha di norma carattere temporaneo. È importante chiedersi quanto dura e se esiste la possibilità di ottenere un azzeramento permanente.

Quando si stanno confrontando le promozioni di diverse banche, è altresì opportuno verificare se il prodotto offerto fa effettivamente al caso nostro; esistono infatti diverse tipologie di conto corrente ed è fondamentale scegliere un prodotto che si attaglia alle proprie necessità.

Un aiuto alla scelta del prodotto arriva anche dal ricorso ai comparatori online; si tratta di software gratuiti che consentono di valutare rapidamente le varie promozioni disponibili sul mercato consentendo un notevole risparmio di tempo.

Infine, si deve ricordare che le promozioni sono di per sé temporanee ed è quindi necessario approfittarne fin quando sono in vigore.