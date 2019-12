Paypal rappresenta uno dei metodi di pagamento digitali più famosi ed utilizzati al mondo: una grande spinta alla diffusione di questo sistema l’ha data il lungo matrimonio con eBay (anche se dal 2014 Paypal è diventata una società a sé stante), ma sono la comodità e la sicurezza garantite da questo metodo di pagamento ad aver sancito il suo successo. Vediamo come funziona Paypal, come fare il login al proprio conto e come contattare l’assistenza tramite numero verde o altri strumenti.

Come funziona Paypal: apertura conto, login, pagamenti

Tramite un conto Paypal è possibile inviare e ricevere denaro e fare acquisto su un’infinità di negozi online. La prima cosa da fare è aprire il cont: basta collegarsi al sito www.payapal.com, cliccare sul bottone Registrati, selezionare il tipo di conto gratuito che si vuole aprire (personale o business) ed inserire alcuni dati, tra cui un indirizzo email e una password, che diventeranno le credenziali per accedere al conto stesso.

Una volta che è stato creato l’account sarà possibile collegarlo al conto corrente bancario, alla carta di credito o, per mantenere il pi alto livello di sicurezza, ald una carta prepagata. A questo punto per completare un acquisto online sarà sufficiente selezionare Paypal come metodo di pagamento ed inserire l’email e la password per entrare nel conto e confermare il pagamento.

Tramite Paypal è anche possibile inviare denaro ad un altro conto Paypal: si accede al proprio conto, si va nella sezione Invia denaro, si inserisce l’email del destinatario, si immette l’importo e infine si conferma l’operazione. Sul conto Paypal si possono anche ricevere soldi, anche quelli derivanti dalle vendite effettuate su eBay. Le aziende possono aprire un conto Business per consentire ai loro clienti di pagare direttamente tramite il sito aziendale (sono già più di 20 milioni le imprese nel mondo che hanno scelto di fare questo passo).

Numero verde e altri contatti del servizio assistenza

Tramite il sito ufficiale di Paypal è possibile mettersi in contatto con il servizio assistenza: dal menù si sceglie la sezione Aiuto per entrare nella pagina dei contatti del servizio clienti. In questa parte del sito è presente una sezione dedicata alle domande più frequenti, ma se non si trova la risposta che si cercava è possibile utilizzare la chat online, inviare una email all’assistenza clienti (si può fare direttamente dal sito, quindi dopo aver eseguito il login) oppure telefonare al numero verde 800975345; questo numero è disponibile solo da telefono fisso (se si telefona da cellulare bisogna chiamare lo 06 89386461) ed il servizio è attivo dalle 9:00 alle 19:30 dal lunedì al venerdì e dalle 10:00 alle 18:30 il sabato.