Sono molte le persone che sono interessate al cambio euro corona norvegese: a parte le persone che operano nel mondo del Forex trading, tanti cercano informazioni di questo tipo perché sono interessati a fare una vacanza o addirittura a trasferirsi in questo affascinante Paese del Nord Europa. Ma quali sono i tassi di cambio attuali e dove conviene fare la conversione tra le due valute?

RICHIEDI IL TUO PRESTITO

Informazioni utili sulla valuta norvegese

Sia a livello culturale che a livello ambientale la Norvegia ha tantissimo da offrire: sono tanti gli italiani che scelgono questo Paese come meta delle loro vacanze, ma sono tanti anche quelli che, attirati dall’elevato tenore di vita norvegese, decidono di spostarvici definitivamente. Bisogna comunque tenere a mente che i prezzi da quelle parti sono abbastanza alti e che quindi si devono valutare con attenzione diverse cose: tra queste c’è anche il cambio euro corona norvegese.

Piccola curiosità su questa moneta: la corona è stata introdotta nel 1875 come moneta unitaria scandinava (la Svezia e la Danimarca avevano aderito a questa unione monetaria un paio di anni prima); dopo lo scioglimento di questa unione monetaria nei tre Paesi venero introdotte tre distinte valute, che hanno comunque mantenuto il nome corona.

La corona norvegese (krone in lingua originale) circola in diversi formati di monete e banconote: per quanto riguarda le monete sono disponibili quelle da 50 øre (ovvero i centesimi di corona) e quelle da 1, 5, 10 e 20 corone; per quanto riguarda le banconote invece sono in circolazione i tagli da 50, 100. 200, 500 e 1000 corone norvegesi. Molti negozi in Norvegia accettano i pagamenti in euro, però anche questa comodità può rappresentare un costo, visto che il tasso di cambio applicato in questi esercizi può essere molto diverso da quello che è il vero tasso di cambio di mercato.

Tasso di cambio euro corona norvegese: dove effettuare la conversione?

Nel momento in cui scriviamo il cambio euro corona norvegese è di 9.913: questo significa che un euro vale quasi dieci corone norvegesi. Bisogna considerare però che il valore della moneta norvegese può variare parecchio di anno in anno nei confronti delle altre valute: questa volatilità è legata principalmente ai tassi di interesse e ai cambiamenti del prezzo del petrolio.

Molte persone scelgono di cambiare un po’ di soldi prima di partire, mentre altri decidono di fare la conversione una volta arrivati a destinazione: in aeroporto si possono trovare li uffici di cambio, ma anche in albergo sarà possibile effettuare il cambio euro corone norvegesi (anche se difficilmente il tasso adottato sarà conveniente). Si può fare un giro alla ricerca di un ufficio di cambio che applica condizioni più favorevoli oppure prelevare da un bancomat.