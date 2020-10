Il Gruppo Bancario Cassa Centrale Banca è l’ottavo gruppo bancario italiano, con un patrimonio che supera il miliardo di euro; dal 2018 fa parte di questa realtà anche la Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci. Pur entrando in un gruppo con una filosofia di base comune, la banca continua a mantenere una sua autonomia per quanto riguarda le decisioni e l’operatività sul territorio. Vediamo quali servizi offre e quali funzionalità sono disponibili attraverso il suo portale web ufficiale.

I servizi della Banca di credito cooperativo di Castagneto Carducci per aziende e privati

Nel suo statuto la banca dichiara che, nell’esercizio della sua attività, si ispira ai principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione individuale. L’obiettivo è quindi quello di favorire i soci cooperatori e gli abitanti del suo territorio cercando di offrire le migliori condizioni nei suoi servizi bancari e promuovendo l’educazione al risparmio e la crescita responsabile e sostenibile della zona. L’istituto propone un’ampia serie di servizi, destinati sia ai privati che alle imprese.

Per quanto riguarda la clientela privata, il catalogo di prodotti comprende:

conto corrente (Buon conto e Libretto di deposito a risparmio);

carte di pagamento (carte di debito, carte di credito e carte prepagate);

finanziamenti (Prestipay, Prestiti, finanziamento Haccompagnami);

mutui;

previdenza;

investimenti (obbligazioni, fondi e sicav, gestioni patrimoniali, deposito titoli, agevolazioni);

assicurazioni (Arca, Assicura);

depositi (certificati di deposito, conto deposito, libretti deposito a risparmio).

Per quanto invece riguarda le aziende, i servizi offerti sono:

consulenza;

conto corrente (Conto Jeans);

carte di pagamento (carte di debito, carte di credito e carte prepagate);

finanziamenti (mutui e prestiti);

incassi e pagamenti (anticipo fatture, bollettino freccia).

Internet banking, app, portale web, filiali e contatti

I servizi di Banca di credito cooperativo di Castagneto Carducci possono essere utilizzati anche tramite internet banking e tramite app. Per accedere all’internet banking è necessario collegarsi al portale web ufficiale dell’istituto all’indirizzo www.bcccastagneto.it ed entrare nell’area riservata cliccando su Internet Banking ed inserendo le proprie credenziali (user ID e password) nella nuova pagina che compare. Chi invece preferisce fare tutto da dispositivo mobile ha la possibilità di scaricare l’applicazione Inbank App.

La Banca di credito cooperativo di Castagneto Carducci può contare su una rete territoriale di circa 25 filiali distribuite tra le province di Pisa, Livorno e Grosseto. Per trovare la filiale o lo sportello ATM più vicini è sufficiente andare nella sezione Dove Siamo del sito ufficiale: in questa pagine si può leggere l’elenco oppure utilizzare la mappa interattiva. Sempre tramite ilsito è possibile fissare un appuntamento. La sede ella banca si trova Castagneto Carducci in via Vittorio Emanuele 44: il numero di telefono è 0565.778711, mentre lindirizzo email è bcccastagneto@bcccastagneto.it.