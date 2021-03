Spesso per poter accedere a determinate prestazioni ed agevolazioni è necessario presentare dei requisiti. Uno dei parametri più utilizzati per stabilire se si ha diritto o meno a queste facilitazioni è rappresentato dall’Isee, ovvero l’indicatore della situazione economica equivalente.

Per poter vedere se si rientra nelle soglie indicate è possibile sfruttare la funzione simula Isee messa a disposizione da alcuni siti: vediamo quali sono i migliori portali online per calcolare l’indicatore.

A cosa serve e che valore ha la simulazione del calcolo Isee

Bisogna partire da un presupposto: questi simulatori sono molto utili, ma hanno solo uno scopo orientativo ed indicativo. In altre parole, il calcolo dell’Ise effettuato tramite queste piattaforme non può in alcun modo sostituire i valori Isee “ufficiali”, che si possono ottenere solo presentando la DSU, ovvero la Dichiarazione Sostitutiva Unica.

I simulatori non possono sostituire il calcolo ufficiale perché il calcolo viene eseguito in modo semplificato (inserendo valori aggregati) e si basa esclusivamente sui dati inseriti dall’utente. L’Isee “vero” invece viene calcolato sulla base di dati dichiarati dal contribuente, ma anche si informazioni ricavate dagli archivi dell’Agenzia delle Entrate e dell’Inps stesso.

Ad ogni modo, la funzione simula Isee può essere molto importante perché permette di capire come viene ottenuto il valore dell’Isee, ma soprattutto fornisce un’idea di massima sulla situazione economica del nucleo familiare e quindi consente di capire se è possibile accedere o mendo alla prestazioni sociali agevolate.

A seconda del tipo di agevolazione può essere richiesto un requisito Isee specifico. Esistono infatti l’Isee corrente, l’Isee università, l’Isee minorenni e così via. La funzione simula Isee dei siti che elencheremo in seguito serve a fare un calcolo semplificato del solo Isee ordinario, che poi è quello che viene utilizzato come parametro per la maggiore parte delle prestazioni e delle agevolazioni.

Come si usa la funzione Simula Isee e quali portali la offrono

Per effettuare la simulazione è necessario fornire dati relativi al nucleo familiare, alla casa in cui si abita, al patrimonio (mobiliare ed immobiliare) e ai redditi. Prima di tutto si deve indicare l’anno di riferimento, poi si deve selezionare il numero delle persone che fanno parte del nucleo familiare e specificarne la composizione, inserendo alcune informazioni relative ai figli.

Per quanto riguarda la casa di abitazione bisogna indicare la sua tipologia e l’eventuale anone di locazione annuale. Nella sezione dedicata al patrimonio si devono indicare i valori e le eventuali quote di capitale residue del mutuo relativi all’immobile di abitazione e gli altri immobili; per il patrimonio mobiliare si deve indicare il valore complessivo del saldo (o la giacenza media) dei conti correnti bancari o postali di tutti i componenti del nucleo familiare.

Nella sezione relativa ai redditi va inserita la somma dei redditi di tutti i componenti del nucleo familiare (al netto di spese e franchigie). Una volta inserite tutte queste informazioni è sufficiente cliccare sul pulsante Simula Isee per ottenere il risultato della simulazione. Il procedimento può essere leggermente diverso tra un sito e l’altro, ma in linea di massima le informazioni da inserire sono sempre le stesse.

Tra i portali che permettono di fare una simulazione dell’Isee è possibile menzionare il sito dell’Inps (che tra l’altro permette di simulare anche l’Isee minorenni, l’Isee università, l’Isee socio sanitario residenze e l’Isee socio sanitario e Isee dottorato di ricerca), il sito amministrazionicomunali.it ed il sito pmi.it.