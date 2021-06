Investire in azioni o fare trading online è un’operazione che necessita di alcune accortezze, ma che riscuote sempre molto successo fra gli appassionati. Si tratta di un mondo molto vasto ove sembra anche complicato orientarsi: in realtà è sufficiente prestare attenzione a determinati parametri per operare in tutta serenità e magari ottenendo persino qualche vantaggio.

La priorità è certamente la scelta del broker, che dovrà essere rigorosamente certificato per garantire la massima trasparenza: la CONSOB, ovvero la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa si occupa da sempre di vigilare anche su questi aspetti. Attualmente, tra i broker migliori per il trading di azioni sono indicati e-Toro, OBR Invest, Trade e Plus 500, analoghi per la licenza ufficiale rilasciata da Cysec e per gli strumenti offerti con cui operare sui mercati finanziari.

Le strategie per fare trading online

La prima cosa che si dovrebbe ricevere da un buon broker, una volta iscritti al portale, è la possibilità di formarsi gratuitamente mediante corsi o videocorsi dedicati sia a chi sia neofita, sia ai più esperti che desiderino aggiornarsi. Il discorso è analogo per il cosiddetto conto demo, che simula nel dettaglio ogni singola strategia di trading ma senza investire soldi reali: una palestra virtuale, quindi, nella quale mettere in pratica tutto ciò che si è avuto modo d’imparare però senza rischi.

Una delle strategie più diffuse è quella dei CFD, i contratti per differenza. Tutto parte dalla scelta dell’asset, ovvero il valore con il quale operare che può essere rappresentato da una valuta (reale o virtuale che sia), un’azione o una materia prima; successivamente si dovrà stabilire se il bene in questione avrà un andamento positivo o meno nel mercato (posizione long o short) e azzardare una previsione: lo studio attento dei mercati e dei segnali di trading, in tal senso, sarà determinante e più il portale è completo, maggiori strumenti si avranno a disposizione per fare la previsione corretta.

Il forex è similare ma riguarda lo scambio di una coppia di valute, laddove quella che può portare vantaggi sarà ovviamente la più forte del momento. Infine, molto “gettonate” sono le vendite allo scoperto, ovvero la possibilità di rivendere azioni o parte di quote al momento propizio senza necessariamente doverle acquistare.

Social trading e copy trading: quello che c’è da sapere

Nei portali citati, poi, si possono trovare anche strumenti davvero preziosi per un trader, ovvero il social trading e il copy trading. Come in un vero e proprio social network dedicato, il social trading è un luogo di scambio d’idee virtuale ove si può discutere tra esperti e meno esperti, esporre dubbi o idee, proporre strategie e magari contattare investitori celebri.

E sono proprio i popular investors coloro i quali forniscono un altro aiuto prezioso: con una semplice impostazione del proprio account sarà possibile scegliere più di un trader celebre (e quindi più strategie diverse) per ricalcarne le orme anche in tempo reale. Un neofita potrà avere così un’ulteriore opportunità di imparare dai migliori, mentre chi ha più esperienza non dovrà investire tempo per studiare i mercati. Naturalmente si tratta sempre di possibilità che possono aumentare ma non di certezze matematiche, anche se nel trading online entrano in gioco elementi di studio quali strategie e statistiche.

Ovviamente occorre diffidare sempre di broker privi di certificazione che, oltre a non garantire l’ufficialità del portale, potrebbero richiedere anche commissioni poco realistiche sulle varie operazioni o persino ulteriori investimenti. A tal proposito occorre ricordare, infine, che il deposito iniziale può essere ritirato dal trader in qualunque momento.