Per molte categorie di lavoratori sono presente delle casse che provvedono a erogare una vasta gamma di servizi. Generalmente, si tratta di servizi assistenziali e previdenziali, nonché a copertura di malattie, infortuni, maternità. Non solo: in molti casi questi fondi o casse presentano anche dei vantaggi, che possono variare a seconda del settore cui fanno riferimento. Per quelle edili, per esempio, sono previste le forniture annuali di abiti da lavoro e DPI (dispositivi di protezione individuale). In altri casi, queste misure non si rendono necessarie. È questo il caso della Cassa Mutua di Assistenza e Previdenza per il Personale del Ministero dell’Interno, spesso abbreviata più semplicemente in Cassa Mutua Ministero Interno. Vediamo quindi di cosa si tratta, che tipo di servizi offre e come si può contattare per entrare a farne parte in qualità di socio.



Che cos’è la Cassa Mutua Ministero Interno?

Come già accennato in apertura, per Cassa Mutua Ministero Interno generalmente si intende la Cassa Mutua di Assistenza e Previdenza per il Personale del Ministero dell’Interno. Il presidente onorario di questa Cassa è lo stesso Ministro dell’Interno, il quale ha la facoltà (secondo quanto stabilito dagli articoli 21 e 27 dello statuto interno) di nominare un consigliere di amministrazione e uno dei due sindaci effettivi.

Questa cassa è costituita da una società cooperativa senza finalità di lucro, alla cui base troviamo i principi e la disciplina della mutualità prevalente. Ciò significa che i servizi che può erogare attingono direttamente dalle prestazioni lavorative dei soci.

L’attività della Cassa Mutua Ministero Interno è regolamentata da uno statuto interno ed è tenuta a fornire diversi servizi assistenziali. Tra questi, troviamo quelli relativi alle sovvenzioni destinate alle famiglie dei lavoratori deceduti o divenuti inabili al servizio antecedentemente all’età pensionabile. In più, la Cassa è tenuta a concedere borse di studio per l’avviamento agli impieghi, alle professioni, ai mestieri, dei figli dei soci. Per i soci sono previste anche agevolazioni dal punto di vista fiscale, per esempio per quanto riguarda prestiti e finanziamenti.

Come diventare soci

Per diventare soci della Cassa Mutua di Assistenza e Previdenza per il Personale del Ministero dell’Interno è necessario presentare la domanda di ammissione al Consiglio di Amministrazione. Inoltre, va versata una tantum la quota sociale, pari a 25,82€. A questa si aggiunge una somma da versare su base mensile (il cosiddetto sovrapprezzo) pari a 12€. Il versamento di entrambe le somme, in generale, avviene tramite trattenuta sulla retribuzione o sullo stipendio.

È importante però tenere in considerazione il fatto che possono diventare soci della Cassa Mutua Ministero Interno solo:

personale dirigente e direttivo

personale che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico informatiche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

dipendenti in servizio del ruolo dell’Amministrazione Civile dell’Interno

personale di ruolo del Ministero dell’Interno transitato in amministrazioni poste sotto la vigilanza del Ministro dell’Interno

Ciò comunque non esclude la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di autorizzare delle aperture, in via eccezionale e straordinaria, anche al personale non dirigente e non direttivo con funzioni tecnico-operative del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. In questo caso, sarà pubblicato un apposito bando di adesione.

In ogni caso, i soci che decidono di recedere dal servizio attivo per trattamento di quiescenza hanno comunque la facoltà di mantenere la loro qualità fino ai 78 anni di età.

Come contattare la Cassa Mutua Ministero Interno

Per mettervi in contatto con la Cassa Mutua di Assistenza e Previdenza per il Personale del Ministero dell’Interno potete sia recarsi personalmente negli uffici che usufruire dei servizi telematici. Nel primo caso, vi sarà utile sapere che gli uffici si trovano a Roma, in Via Palestro, 34 scala A (dopo l’ingresso a sinistra). Gli orari di apertura sono i seguenti:

lunedì dalle 9 alle 12

martedì dalle 14.30 alle 17

mercoledì dalle 9 alle 12

giovedì dalle 14.30 alle 17

venerdì dalle 9 alle 12

In alternativa, potete contattare la Cassa telefonicamente al numero 371/3049946 o all’indirizzo email cassamutua@tiscalinet.it. In ogni caso, per conoscere i riferimenti di contatto per ogni sezione della Cassa Mutua Ministero Interno, vi invitiamo a fare riferimento alla pagina “Contatti” del sito ufficiale.