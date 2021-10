Il diritto allo studio rientra tra i principi fondamentali della nostra Costituzione, così come espresso dagli articoli 33 e 34 della stessa. Questo diritto consiste nel garantire a ogni studente la possibilità di accedere all’istruzione durante tutto il suo percorso formativo. In questo modo ogni studente può esprimere al massimo il suo potenziale e, di rimando, andare a costituire un efficiente tassello nel tessuto sociale. Le categorie più svantaggiate, però, spesso non riescono a godere di questo diritto. Per questo motivo è nata l’AdisuPG, ramo di Perugia della A.Di.S.U. dedicato all’Università di Perugia. Ecco di cosa si occupa e come poter contattare l’agenzia.

Che cos’è l’ADISUPG e di cosa si occupa

La sigla A.Di.S.U. o ADISU sta per Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria. Nello specifico, nel caso dell’AdisuPG, si fa riferimento alla sezione dedicata allo studio presso l’Università di Perugia. Tra le funzioni di questa agenzia troviamo principalmente una vasta gamma di servivi a supporto alla comunità studentesca universitaria, sia italiana che estera. Le agevolazioni per gli studenti capaci e meritevoli comprendono non solo benefici economici (tra cui borse di studio, sussidi straordinari e contributi per la mobilità internazionale), ma anche servizi abitativi e di ristorazione, in modo da permettere agli studenti di concentrarsi esclusivamente sullo studio.

Inoltre, per aiutare gli studenti a intraprendere il loro percorso universitario nel migliore dei modi, l’AdisuPG mette a loro diposizione servizi di orientamento e tutorato. Alla fine e in concomitanza con gli studi, sono inoltre presenti delle collaborazioni a tempo parziale e dei tirocini formativi con lo scopo di mettere in pratica quanto studiato.

Quali istituti fanno parte dell’AdisuPG?

Le istituzioni universitarie convenzionate con l’Adisu in Umbria sono diverse, in modo da garantire un’offerta formativa ampia e variegata. Tra queste troviamo vere e proprie eccellenze italiane, conosciute e apprezzate in tutto il mondo. Nello specifico, gli istituti accessibili anche tramite il supporto dell’AdisuPG sono:

Università degli Studi di Perugia

Università per Stranieri di Perugia

Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia

Conservatorio di Musica di Perugia Francesco Morlacchi

Istituto Superiore di Studi Musicali Giulio Briccialdi di Terni

Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Perugia

Come rivolgersi all’AdisuPG?

I servizi dell’AdisuPG sono disponibili sia per gli studenti italiani che per quelli stranieri, anche non comunitari residenti all’estero richiedenti visto, nonché privi dei requisiti per essere equiparati ai cittadini UE e gli studenti comunitari e non comunitari equiparati e gli studenti italiani con titolo di studio estero.

Per mettersi in contatto con l’AdisuPG è sufficiente visitare il sito ufficiale www.adisu.umbria.it alla sezione Contatti. Da qui le opzioni sono diverse:

Telefonicamente al numero 0754693100 dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00

Tramite l’apposito “Modulo contatti” (dedicato esclusivamente ai problemi di accreditamento, autenticazione, errori di sistema durante la compilazione delle istanze e di mancata ricezione delle mail di conferma)

Via posta (sia ordinaria che a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno) indirizzata a: Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria, Via Benedetta, 14, 06123 Perugia

Infine, se si è già registrati all’area riservata studenti, si può aprire un ticket per richiedere informazioni su istanze e borse di studio.