La grande assente: l’educazione economica nelle scuole italiane

Tra le tante materie che compongono il percorso formativo degli studenti italiani, ve n’è una che continua ostinatamente a rimanere ai margini: l’educazione economica. Ogni anno, migliaia di ragazzi escono dalle scuole superiori con un diploma di scuola superiore, ma senza gli strumenti necessari per comprendere concetti basilari come inflazione, tasso d’interesse, previdenza o investimento. In un mondo dove l’interconnessione tra economia e vita quotidiana è sempre più stretta, questa lacuna si trasforma in un problema culturale, sociale e anche politico.

Il contesto italiano

Una tradizione scolastica statica

Il sistema scolastico italiano ha mantenuto nel tempo una struttura piuttosto rigida e teorica, legata a programmi spesso poco aggiornati. Le discipline economiche, laddove presenti, sono concentrate in percorsi tecnici o professionali, ma rimangono praticamente assenti nei licei, frequentati da una larga parte degli studenti. Ciò significa che l’educazione economica è di fatto riservata a una minoranza.

Una popolazione poco alfabetizzata finanziariamente

Secondo numerose indagini condotte a livello internazionale, l’Italia si colloca stabilmente agli ultimi posti in Europa per alfabetizzazione finanziaria. La Banca d’Italia e l’OCSE hanno più volte segnalato come la maggior parte degli adulti italiani non sia in grado di rispondere correttamente a semplici domande riguardanti l’interesse composto o la diversificazione del rischio. Questo dato affonda le radici in una carenza strutturale che inizia proprio sui banchi di scuola.

Perché l’educazione economica è fondamentale

Comprendere il mondo che ci circonda

Le scelte economiche influenzano la vita di ciascuno, dalle decisioni di spesa quotidiana alla pianificazione per il futuro. Senza una base di conoscenze economiche, è difficile interpretare fenomeni come la crisi del debito pubblico, la politica monetaria della Banca Centrale Europea, o il significato dei dati pubblicati quotidianamente dai media.

Evitare trappole e dipendenze

Una popolazione economicamente ignorante è più vulnerabile a truffe finanziarie, sovraindebitamento, uso disfunzionale del credito. Comprendere concetti come il bilancio familiare, l’importanza del risparmio o i rischi legati all’investimento speculativo aiuta a costruire una società più solida, responsabile e autonoma.

Preparare i cittadini del futuro

Le competenze economiche sono ormai trasversali a ogni settore: che si diventi medici, ingegneri, insegnanti o artisti, la capacità di gestire un bilancio, comprendere un contratto o valutare un mutuo rappresenta una competenza civica, prima ancora che professionale. Non si tratta solo di formare investitori, ma cittadini consapevoli.

Iniziative isolate e sperimentazioni

I progetti delle banche e delle fondazioni

Negli ultimi anni, alcune banche italiane e fondazioni private hanno promosso progetti di educazione finanziaria nelle scuole, spesso in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione. Tuttavia, queste iniziative hanno carattere volontario, limitato e discontinuo. Non fanno parte del curriculum ufficiale e, soprattutto, non raggiungono tutti.

Le esperienze regionali

Alcune regioni, come la Lombardia o il Trentino-Alto Adige, hanno sperimentato moduli di educazione finanziaria integrati nei percorsi scolastici. In certi casi si è fatto ricorso a enti del terzo settore o a volontari per portare nelle classi contenuti interattivi e pratici. Anche qui, però, si tratta di esperienze locali e non strutturali.

Cosa accade nel resto del mondo

I modelli anglosassoni

Negli Stati Uniti, l’educazione finanziaria è prevista in molti stati come materia obbligatoria. Già dalla scuola media, gli studenti apprendono nozioni base su budget, debito, investimenti e assicurazioni. Il Regno Unito ha introdotto l’economia personale nel curriculum nazionale, con una particolare attenzione all’applicazione pratica.

Le best practice europee

Paesi come la Svezia, la Germania e i Paesi Bassi hanno da tempo integrato l’educazione economica nei loro sistemi scolastici. Non solo con lezioni teoriche, ma anche con laboratori, simulazioni, giochi di ruolo. In molti casi, queste attività sono sviluppate in collaborazione con università, istituzioni pubbliche e privati.

Ostacoli e resistenze

Un problema culturale

In Italia, parlare di soldi è spesso considerato un tabù. L’idea che l’economia sia una materia “fredda” o riservata agli esperti è ancora diffusa. Questa reticenza si riflette anche nella scuola, dove prevale una visione umanistica e teorica della formazione.

Mancanza di formazione per i docenti

Un altro nodo cruciale è la preparazione degli insegnanti. Introdurre una nuova materia richiede personale qualificato, aggiornato, motivato. Oggi pochi docenti hanno una formazione specifica in campo economico, e i percorsi di aggiornamento sono rari e poco incentivati.

Lentezza del cambiamento istituzionale

Ogni modifica dei programmi scolastici in Italia richiede anni, consultazioni, sperimentazioni, approvazioni. La burocrazia e le resistenze interne spesso rallentano anche le riforme più urgenti. Nel frattempo, intere generazioni crescono senza gli strumenti per affrontare con consapevolezza le sfide economiche del presente e del futuro.

Le possibili soluzioni

Inserimento graduale nel curriculum

Una prima proposta è l’inserimento progressivo di moduli di educazione economica nei programmi esistenti, partendo da materie affini come matematica, storia o diritto. In questo modo si eviterebbe l’introduzione di una nuova disciplina, ma si garantirebbe comunque una formazione minima per tutti.

Formazione e aggiornamento dei docenti

Occorre investire nella formazione continua degli insegnanti, offrendo corsi accessibili, gratuiti, riconosciuti. Collaborare con università ed enti di ricerca potrebbe rappresentare una strada efficace per costruire una classe docente più preparata.

Coinvolgimento di enti esterni

Le scuole potrebbero collaborare stabilmente con esperti, consulenti, professionisti del settore economico per offrire testimonianze, workshop, laboratori. Questo permetterebbe agli studenti di entrare in contatto con la realtà concreta del mondo economico e finanziario.

Valorizzare le esperienze esistenti

Le sperimentazioni già attive sul territorio nazionale devono essere studiate, valutate, replicate. I modelli che funzionano possono diventare prototipi di buone pratiche, da estendere in modo sistematico.

Un’urgenza sociale

La mancanza di educazione economica è un fattore che contribuisce alla disuguaglianza, perché priva i cittadini meno abbienti di una leva fondamentale per migliorare la propria condizione. Investire in questo ambito significa puntare su una crescita più equa, su cittadini più liberi, su una democrazia più matura.

Le scelte da compiere sono chiare. Manca solo la volontà di agire.