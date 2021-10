In passato, per trovare lavoro si utilizzavano strumenti convenzionali, ad esempio presentando il curriculum di persona o inviandolo alle aziende per posta.

Al giorno d’oggi, l’evoluzione tecnologica consente di cercare lavoro in modo più comodo ed efficiente, sfruttando i canali digitali per individuare rapidamente le proposte più adatte alle proprie competenze.

Naturalmente, è importante prepararsi in modo adeguato, sia che si tratti della prima esperienza lavorativa, sia che l’obiettivo sia rimettersi in gioco o cambiare lavoro per migliorare la propria carriera professionale.

Per essere scelti dalle aziende bisogna avere un ottimo curriculum vitae, affrontare il colloquio con il mindset giusto, inviare una lettera di presentazione scritta bene e avere una reputazione digitale impeccabile.

Come prepararsi prima di cercare un nuovo lavoro online

Prima di iniziare la ricerca di un nuovo impiego lavorativo è necessaria una certa preparazione, per evitare di sprecare le opportunità professionali che si presenteranno.

Innanzitutto, bisogna scrivere un curriculum perfetto, il biglietto da visita di qualsiasi lavoratore alla ricerca di un’occupazione. Il documento non deve essere troppo lungo, arrivando al massimo a 2-3 pagine, non deve contenere errori e deve fornire tutte le informazioni chiave.

Attraverso il curriculum bisogna realizzare una presentazione di sé stessi curata, veritiera e in grado di valorizzare gli aspetti più rilevanti, mettendo in risalto competenze, esperienze e soft skills. Bisogna allegare anche una lettera di presentazione, adattandola al tipo di azienda e posizione lavorativa per la quale ci si propone, per far capire al recruiter perché dovrebbe scegliere proprio noi.

Oggi le aziende effettuano spesso delle ricerche online sui candidati prima dell’assunzione: per questo motivo è fondamentale curare i profili social, dai quali possono emergere una serie di informazioni utili per aumentare le chance di essere contrattati.

È importante avere il controllo della propria digital reputation, ad esempio effettuando delle ricerche su Google per vedere quali informazioni sono presenti sul web e accessibili a chiunque.

Un uso corretto dei social aiuta a migliorare il personal branding, per raccontare la propria vita personale e professionale in modo efficace. I contenuti pubblicati devono rispecchiare la propria vita quotidiana, bisogna essere visibili online e assicurarsi che i profili social offrano un’immagine di sé professionale.

Inoltre, è necessario prepararsi per i colloqui, per valorizzarsi durante gli incontri online o di persona con i recruiter, sfruttando bene il tempo a disposizione ed evitando di perdersi in dettagli poco rilevanti.

Come scegliere la piattaforma giusta per trovare lavoro

Essere pronti per la ricerca del lavoro online permette di avere maggiori possibilità di cogliere le opportunità incontrate.

A questo punto, bisogna scegliere la piattaforma giusta, affidandosi ad aziende specializzate e iscritte all’Albo Informatico delle Agenzie per il Lavoro, come per esempio Adecco, così da valutare in tutta sicurezza le offerte di lavoro disponibili in rete.

Nel dettaglio, sul portale di Adecco è possibile scoprire tutte le aziende che assumono, selezionando le proposte più adatte in base alla zona geografica, al tipo di lavoro e alla propria area professionale. Sono disponibili anche tantissimi servizi dedicati, per ricevere supporto nella ricerca dell’impiego lavorativo, con consigli utili per approcciarsi ai colloqui e presentare in modo corretto la propria candidatura.

Sulla piattaforma sono presenti anche le Academy Adecco, un servizio che prevede training specifici e percorsi di alta formazione per il settore dell’industria 4.0 e dell’IT, per dare slancio alla propria carriera professionale nel campo delle nuove tecnologie.

Rivolgendosi a un’azienda seria e autorizzata si evita di perdere tempo o cadere in truffe e raggiri, per collaborare con un’agenzia professionale, in grado di fornire un aiuto concreto nella ricerca del lavoro più adatto.

Costruire il proprio futuro lavorativo non è facile, in quanto bisogna fare i conti con l’alta competitività dell’attuale mondo del lavoro, esigenze elevate da parte delle imprese e la necessità di possedere competenze tecniche e professionali adeguate.

Per valorizzare il proprio talento bisogna trovare specialisti in grado di aiutare nel percorso di crescita professionale, per capire come mettere in risalto le proprie capacità e intraprendere il percorso lavorativo giusto.