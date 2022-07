Si stima che ammontino a circa un milione e 700 mila le persone italiane con problemi di sovraindebitamento. Un dramma che coinvolge non soltanto il soggetto singolo, o l’impresa coinvolta, ma che ha delle ricadute molto negative sull’intera società. Per questa ragione nel 2012, il governo italiano – seppur con notevole ritardo rispetto agli altri Paesi europei – ha approvato una Legge che offre alle persone in difficoltà un’alternativa per poter uscire dal tunnel in cui sono cadute. L’iter dura circa un anno e la documentazione da produrre è copiosa, motivo per cui spesso le persone si arrendono prima di concludere il proprio percorso. C’è poi chi, invece, non è proprio a conoscenza della Legge 3/2012 e per questa ragione rischia di perdere una grande opportunità.

Ti sei mai chiesto chi sono i professionisti che si occupano di gestire le tue pratiche di sovraindebitamento o di far consulenza a tutte le persone che si ritrovano a vivere una situazione difficile a causa dei debiti? La soluzione c’è, ma prima approfondiamo il tema del sovraindebitamento.

Che cos’è il Sovraindebitamento?

Introdotto nel sistema giuridico italiano dalla legge 3/2012, il concetto di “sovraindebitamento” è la difficile situazione di coloro, consumatori o piccole imprese, che non riescono a pagare i propri debiti a causa di uno squilibrio tra le disponibilità economiche ed i debiti da pagare.

La finalità principale della legge sul sovraindebitamento è quella di permettere legalmente al debitore di pagare quanto gli è possibile e di vedersi cancellato il debito che è accertato non può essere pagato. È quindi possibile pagare il giusto per liberarsi dal debito e tornare una persona serena.

Cosa significa? Sono un consumatore, ho fatto troppi debiti e non riesco a pagarli, perché magari ho perso il lavoro, o ho avuto un problema di salute oppure semplicemente ho troppi debiti e non riesco più a rincorrere le rate che mi assillano ogni giorno. Ecco, in un caso del genere, fino all’approvazione della legge, non c’era una soluzione dal punto di vista tecnico, per cui il creditore mi aggrediva cercando di prendersi quello che poteva, portandomi via la casa, un quinto del mio stipendio, pignorando i conti correnti, ecc. Ed io rimanevo in questa situazione di insolvenza finanziaria per sempre. La Legge, invece, dà la possibilità attraverso delle procedure fatte in tribunale, che sono dei mini-concordati, di porre un termine a questa situazione. Quindi io che ho fatto un debito e che non riesco più a pagarlo, apro una procedura Legge 3/2012 che mi consente di dare quello che mi è possibile dare ai creditori in quel momento, che sicuramente non sarà tutto quello che pretendono.

Avviare una procedura di Sovraindebitamento è una pratica lunga e complessa che necessita quindi di un costante affiancamento svolto da professionisti esperti in materia.

Per far fronte a queste criticità, nel 2015 è nata Piano Debiti, azienda di professionisti che accompagna il soggetto indebitato in tutto il suo percorso.

Il volto di Piano Debiti

Piano Debiti è stata la prima azienda italiana a specializzarsi nella legge 3 2012 e nella legge 155 2017, ovvero prime normative italiane a prevedere procedure e pratiche per porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento. Da piccola Startup poco conosciuta è diventata oggi un’azienda di fama nazionale che vanta molti casi di successo e pratiche sostenute su tutto il territorio. Il lavoro che in questi anni Piano Debiti ha portato avanti con molta dedizione e professionalità è quello di aiutare tutte quelle persone che a causa della crisi o a causa di fattori esterni si sono ritrovate a vivere una situazione difficile e insostenibile causata dai debiti.

Grazie alle nuove normative italiane sul sovraindebitamento è possibile, infatti, far valere i diritti dei soggetti sovraindebitati ed aiutarli a procedere verso la strada della completa liberazione dai debiti.

Questo lavoro risulta avere non solo una forte importanza a livello economico, ma anche e soprattutto una grande valenza sociale. Piano Debiti si occupa di ridare speranza e serenità a tutte le persone che ne necessitano facendo valere i loro diritti.