La Cassa di previdenza e assistenza forense è un ente privato che si occupa della gestione del sistema previdenziale degli avvocati. Ma quali servizi offre? Dove è situata la sua sede legale?

Di cosa si occupa

Questa Cassa è stata istituita nel 1952, ed è stata privatizzata negli anni Novanta, ed ha la funzione di assicurare agli avvocati e ai loro superstiti un trattamento previdenziale. L’iscrizione ad essa non è obbligatoria, e si può effettuare online. Chi si vuole iscrivere, deve fornire, in formato pdf, il codice fiscale, la Partita IVA, la denominazione sociale e l’indirizzo della sede legale, la data di costituzione e di iscrizione all’Albo, la data di cessazione e di cancellazione dall’albo, se cessata, e la PEC e la PEO (riferite alla società e non utilizzate usate da terzi).

Sono diversi i servizi che questa cassa può offrire a chi si iscrive, a cominciare delle polizze, ovvero:

la polizza sanitaria , di cui esistono due tipologie, ovvero quella di base e quella integrativa;

, di cui esistono due tipologie, ovvero quella di base e quella integrativa; la convenzione LTC (Long Term Care), una copertura assistenziale per gli scritti non autosufficienti e che, alla data di decorrenza della garanzia, non abbiano ancora compiuto i settant’anni di età;

(Long Term Care), una copertura assistenziale per gli scritti non autosufficienti e che, alla data di decorrenza della garanzia, non abbiano ancora compiuto i settant’anni di età; la polizza premorienza, ovvero di temporanea caso morte, il cui premio copre la garanzia in favore degli iscritti che non abbiano compiuto settantacinque anni alla data di decorrenza della polizza stessa, e consiste nell’erogare agli eredi legittimi o testamenti un importo di 11500 euro in caso di morte dell’iscritto stesso, per qualsiasi causa, nel periodo di validità della copertura. Questo importo può essere incrementato su base volontaria mediante l’apposita procedura online presente sul sito Emapi.

Essa ha anche numerose convenzioni con altre istituzioni o società, a seconda dei servizi. Ad esempio, per la famiglia chi aderisce a questa cassa ha convenzioni con le agenzie assicurative Allianz e Linear, e per l’abbigliamento ed accessori può usufruire di sconti ed agevolazioni con Carmelo Salvatore Scionti e la Sartoria Leonardo, convenzionati sempre con la Cassa.

Contatti della sede legale e altre informazioni

La sede legale della Cassa è situata a Roma, in Via Ennio Quirino Visconti 8, e si può contattare al numero di telefono 0651435340. La sua sede operativa è, invece, in Via Giuseppe Gioachino Belli 5, sempre a Roma, ma le informazioni si possono richiedere al numero di call center 0651435340, che è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8,00 alle 19,00, ed il sabato dalle 8,00 alle 13,00.

Sul sito ufficiale della Cassa, poi, sono disponibili oltre alle informazioni sui servizi, anche vari moduli, e gli iscritti possono accedere alla propria area riservata, i cui accessi vengono forniti al momento di iscrizione alla Cassa. Sempre sulla pagina web ufficiale è possibile trovare anche dei bandi per dei servizi.