Centomila Euro è sicuramente una cifra impegnativa e quindi, la persona che desidera investirla, deve dedicare un po’ di tempo a capire come farlo nel migliore dei modi. Questa cifra, essendo importante, permette all’individuo di cominciare a fare dei ragionamenti che spingono verso una diversificazione del rischio che spesso non è possibile fare quando si vogliono investire cifre più basse.

Dove investire 100.000 Euro

La prima domanda che un aspirante investitore generalmente si fa è: posso investire senza rischi? L’idea di perdere anche solo una parte di 100.000 Euro, cifra che solitamente la persona ha impiegato un po’ a mettere da parte, non è molto allettante. La risposta alla domanda è che esiste la possibilità di scegliere degli strumenti finanziari in grado di dare la garanzia del capitale totale o che, in ogni caso, hanno una bassa componente di rischio. Il problema, però, è che se è vero che i rischi sono bassissimi, così solitamente sono i rendimenti. La regola base è che, se il rischio è alto, anche il potenziale rendimento lo è. Al contrario, se il rischio è basso, pure il potenziale rendimento è basso.

Un’opzione per investire 100.000 Euro è quella di comprare un immobile, da mettere a rendita affittandolo oppure da vendere in futuro. È possibile anche decidere d’investire solo una parte della cifra nell’ambito immobiliare. Un’altra possibilità è quella d’investire 100.000 Euro in banca, tramite degli investimenti ad alto rischio. È difficile, in questo caso, dire in anticipo quanto renderanno i soldi investiti in questo modo perché ci sono tante variabili da prendere in considerazione e queste possono cambiare da banca a banca. Ci sono tante persone, poi, che decidono di fare per conto proprio, senza rivolgersi a dei professionisti. In questo caso, è ancora più necessario definire una strategia. Il mondo degli investimenti privati, infatti, è tanto variegato quanto complesso, specialmente per chi vi si affaccia per la prima volta. Un’opzione sono gli ETF, dei fondi a gestione passiva che riflettono one to one l’andamento del valore di un indice o di una materia prima. I sistemi si occupano della gestione del patrimonio, quindi la persona non deve farlo direttamente. L’opzione dei fondi a gestione attiva, invece, si rivela più svantaggiosa, rispetto agli ETF, sotto diversi punti di vista come i costi di gestione molto più elevati, le performance peggiori, la minore liquidità e la minor trasparenza.

Il consiglio generale è sempre quello di affidarsi all’aiuto di un esperto, specialmente per chi sta muovendo i primi passi nell’ambito degli investimenti.

Come investire 100.000 Euro

La parola chiave è: diversificazione. È anche importante puntare su un investimento, o su più investimenti, a lungo termine per massimizzarne le performances. C’è anche da tener di conto che un margine di rischio c’è sempre, e bisogna quindi diffidare di chi dice il contrario. La prima domanda da porsi, quando si desidera investire 100.000 Euro, è il motivo per cui lo si vuole fare. Bisogna identificare l’obiettivo ma anche la propria tolleranza al rischio. Questa ha diverse variabili fra cui le risorse economiche che la persona ha a disposizione e caratteristiche personali come quelle psicologiche. Definire il proprio profilo d’investitore è quindi la prima cosa da fare quando si decide d’investire una somma così impegnativa.

Quando investire 100.000 Euro

Non c’è un periodo più propizio di altri per investire 100.000 Euro e quindi il consiglio è quello di guardare alla propria situazione personale, tenendo di conto anche delle altre eventuali entrare e dei soldi che si hanno già da parte.