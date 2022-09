L’acquisto di dollari, così come quello di altre valute straniere, è una pratica che avviene da molti anni. Se pensiamo a strumenti come le criptovalute, reputati più “nuovi”, possiamo dire con certezza che comprare dollari è qualcosa che ha delle vere e proprie origini storiche. Molte persone, a un certo punto del loro percorso finanziario, si chiedono come sia possibile comprare dollari, quali siano i vantaggi di questa scelta e, soprattutto, come farlo.

Come comprare dollari

I due principali metodi per comprare dollari al giorno d’oggi sono acquistare i dollari direttamente in banca oppure presso un ufficio delle Poste Italiane. In entrambi i casi, però, non si tratta d’investimento bensì dell’acquisto di dollari per motivi di viaggio. Chi desidera ottenere dei ritorni dall’acquisto dei dollari deve quindi guardare ad altri metodi che sono in qualche modo collegati al mondo delle speculazioni online e a quello del forex.

È possibile, dunque, acquistare dollari su Internet tramite broker forex online. Uno dei nomi più conosciuti in questo ambito è eToro, che permette di acquistare dollari tramite CFD da scambiare con altre valute. Le piattaforme di trading, e ce ne sono diverse ormai disponibili, danno la possibilità alla persona di negoziare sulle principali coppie valutare attraverso l’uso di varie strategie. C’è inoltre la possibilità di operare sia al ribasso sia al rialzo. I costi di commissione, inoltre, non sono fissi e gli spread sono davvero bassi. Bisogna fare attenzione e rivolgersi solo a broker professionali, che hanno ottenuto le debite autorizzazioni e che mettano a disposizione delle persone il reparto forex. Fra questi segnaliamo il già citato eToro e poi capital.com, Plus500, xtb online trading e Ava Trade.

Chi, invece, desidera comprare dollari per motivi di viaggio o per altre ragioni personali può recarsi, come già accennato, presso la propria banca o il proprio ufficio postale. In entrambi i casi è possibile sì acquistare i dollari, però non vi sono ricavi e non si tratta, dunque, di un investimento. Recarsi in banca prevede il vantaggio di consultare un operatore che può aiutare nelle informazioni sul tasso di cambio mentre gli svantaggi stanno nei costi di commissione e nel rischio che la banca possa non disporre della quantità di dollari di cui necessita la persona. La situazione funziona in maniera simile presso gli uffici di Poste Italiane. Non è possibile acquistare i dollari online pertanto è necessario recarsi fisicamente allo sportello per ritirare in maniera immediata la quantità di dollari di cui si ha bisogno. Specialmente nel caso di quantità elevata, l’ufficio postale può non disporre di tutta la cifra di cui la persona ha bisogno però, generalmente, si può ordinare la quantità desiderata, anche se può essere necessario aspettare diversi giorni. Anche qui, come in banca, ci sono commissioni fisse e i differenti tassi di cambio proposti dall’intermediario.

I vantaggi e gli svantaggi del comprare dollari

Il vantaggio principale è che, per investire nei dollari, non è necessario disporre di grandi cifre. È possibile cominciare con un budget di appena 10 Euro. Un altro punto di forza, per chi desidera comprare dollari per scopi personali, fra cui quelli di viaggio, è la facilità con cui è possibile farlo presso qualsiasi ufficio postale o sportello bancario in Italia.

Fra gli svantaggi ribadiamo i già citati tassi di cambio proposti da intermediari quali banche o Poste Italiane, o ancora la necessità di recarsi fisicamente in ufficio e il rischio di non ottenere subito l’intera cifra desiderata. Nel campo degli investimenti, invece, gli svantaggi sono inerenti principalmente al fatto d’imbattersi in broker non professionali.