Il settore dei riscaldamenti negli ultimi anni si è aggiornato notevolmente, e oggi una idrostufa può riscaldare la propria abitazione emanando aria calda come una qualsiasi stufa ad aria, ma con il vantaggio di potere anche alimentare l’impianto di acqua calda sanitaria.

Questo è possibile perché le stufe a pellet idro sono progettate per lo scambio di calore con l’acqua dell’impianto piuttosto che con l’ambiente. Con le idrostufe a pellet, che superano i 25kW, è possibile riscaldare l’acqua dell’impianto e produrre allo stesso tempo acqua calda sanitaria per tutti gli usi in casa.

Se sei alla ricerca di una possibile soluzione che permetta di riscaldare sia la tua casa che l’acqua sanitaria, sicuramente una stufa a pellet idro potrebbe fare al caso tuo. Con un semplice collegamento all’impianto esistente potrai posizionare la termosfufa in cucina piuttosto che nel soggiorno e andare a riscaldare l’acqua che entrerà in circolo nei termosifoni o nell’impianto a pavimento, oltre che produrre acqua calda sia in bagno che in cucina. Scopriamone insieme il funzionamento.

Che cos’è e come funziona una stufa a pellet idro?

A prima vista, le termostufe a pellet possono sembrare delle semplici stufe a pellet. In realtà, si può notare la differenza nel momento in cui ci si avvicina all’idrostufa accesa, poiché non sarà calda come una tradizionale stufa a pellet. Ciò è dovuto al fatto che queste stufe sono progettate per scambiare più calore possibile con l’acqua dell’impianto e non con l’ambiente.

La differenza sostanziale tra un’idrostufa e una stufa a pellet risiede nel collegamento all’impianto idraulico della casa, che in questo modo va a riscaldare l’acqua che circola nei termosifoni o nell’impianto di riscaldamento a pavimento, oltre che produce acqua calda sanitaria.

Il funzionamento delle stufe a pellet idro sembra essere molto semplice, sono automatiche e la programmazione viene gestita attraverso un telecomando in modo da potere essere controllate anche da remoto.

Come scegliere una termostufa a pellet?

Per potere essere certi di effettuare la scelta giusta, è bene avere tutte le informazioni tecniche necessarie del proprio impianto rivolgendosi ad un’azienda specializzata nel settore. Così facendo si avrà la certezza di avere un clima confortevole all’interno della propria abitazione e la garanzia della durata del prodotto.

Calcolare il fabbisogno calorico della casa è un’operazione non semplice, che richiede l’intervento di un professionista in quanto i fattori da prendere in considerazione sono tanti, come ad esempio: il tipo di costruzione e la tipologia di isolamento, la tipologia di impianto idraulico ed un’eventuale presenza di altre fonti di calore, il clima e la zona geografica di appartenenza.

Differenza tra stufa a pellet idro e ad aria

L’acquisto e l’installazione di una termostufa a pellet comporta un investimento iniziale che può essere oneroso se confrontato a quello di una normale stufa a pellet. Per chi vuole riscaldare tutti gli ambienti della casa, una stufa idro può fornire l’uniformità di calore e di temperatura che altrimenti con una stufa ad aria non si potrebbero raggiungere.

Una stufa ad aria, non essendo collegata all’impianto di riscaldamento della casa, emanerà il calore in modo limitato nelle vicine stanze. Viceversa, un’idrostufa riuscirà a diffondere in modo uniforme il calore in tutta la casa, in quanto collegata all’impianto di termosifoni o di riscaldamento a pavimento.

Differenza tra stufa a pellet idro e impianto di riscaldamento a gas o GPL

Prima di valutare l’acquisto di una idrostufa devi chiederti se sei soddisfatto o meno del funzionamento e del calore generato dall’impianto esistente nel tuo appartamento. Se la risposta è negativa, probabilmente una termostufa non sarà in grado di apportare miglioramenti poiché l’impianto di riscaldamento non è abbastanza performante.

Se la risposta, invece, è positiva potresti trarre dei vantaggi. L’investimento iniziale è sicuramente notevole ma nel breve-medio periodo potrai notare il risparmio economico per il costo contenuto dei pellet e per il calore ottimizzato nell’intera abitazione.

Il pellet è un combustibile ecologico ed economico, e i consumi di una termostufa possono essere contenuti, con un conseguente risparmio in bolletta fino al 40-50% rispetto a quanto si poteva spendere con un tradizionale riscaldamento a gas o GPL. Inoltre, con una stufa a pellet puoi gestire il funzionamento anche da remoto, tramite apposite app. Con l’acquisto di una termostufa a pellet hai la possibilità di usufruire delle detrazioni fiscali al 50%-65% o del contributo del conto termico.