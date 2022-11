Come forse già sapete, nel vostro Paese esistono diverse associazioni e organizzazioni che promuovono lo sport amatoriale. Queste associazioni forniscono supporto e assistenza alle persone che desiderano impegnarsi in attività ricreative legate a determinati sport. Ad esempio, se vi piace giocare a basket, esiste un’associazione apposita ed esiste un’associazione simile anche per il ballo da sala, il calcio, gli scacchi, il bowling e altre attività ricreative. Le società o i club di atleti possono essere organizzati per qualsiasi scopo, purché non sia commerciale e l’obiettivo primario dell’organizzazione non sia il guadagno finanziario per i suoi membri o amministratori. Le organizzazioni sportive dilettantistiche possono essere costituite come enti senza scopo di lucro, società a responsabilità limitata o organizzazioni senza scopo di lucro. I costi di costituzione di una società dipendono dal tipo di organizzazione scelta. Ecco quanto costa costituire un’associazione sportiva dilettantistica nel vostro Paese.

Quanto costa costituire un’associazione?

I costi iniziali di costituzione di un’associazione dipendono da diversi fattori, come il numero di amministratori, le attività dell’organizzazione, l’ubicazione dell’organizzazione, il tipo di organizzazione (società, LLC o no-profit), il numero di azionisti e la quantità di capitale proprio dell’organizzazione. Se si ricorre a una partnership, non ci saranno costi perché non ci sono azionisti e i soci condividono i costi. In generale, i costi di un’associazione sono piuttosto elevati. In media, i costi variano da 15.000 a 30.000 euro. Questi costi comprendono le spese di registrazione, le spese legali, le spese per la contabilità e la revisione contabile e i costi associati all’ottenimento del codice fiscale. Il costo totale dipende anche dal fatto che l’organizzazione sia una società, una LLC o un’organizzazione non profit e dal numero di amministratori necessari.

Tipi di associazioni sportive

– Associazione sportiva dilettantistica: è un’organizzazione che promuove la ricreazione e l’attività fisica. I loro obiettivi includono: sostenere e promuovere lo sport a livello comunitario, fornire informazioni su sport e attività, offrire opportunità di coinvolgimento a bambini e adulti e mettere in contatto gli atleti con club e competizioni.

– Club sportivo: è un’organizzazione associativa che promuove attività sportive ricreative e competitive, spesso per uno sport o un campo di gioco specifico.

– Organismo di governo dello sport: è un’organizzazione senza scopo di lucro che governa uno sport specifico a livello internazionale, come il Comitato Olimpico Internazionale o la Federazione Internazionale di Pallavolo.

Incorporare un’organizzazione sportiva amatoriale come organizzazione non profit

Se state creando un’organizzazione sportiva amatoriale, potete incorporarla come organizzazione non profit. I costi di costituzione di un’organizzazione non profit variano a seconda delle dimensioni dell’organizzazione. Le informazioni riportate di seguito si riferiscono alle organizzazioni non profit con bilanci inferiori a 100.000 euro:

modulo di richiesta di esenzione fiscale: 85 euro; tasse di registrazione statale: 30-50 euro; spese di deposito del Segretario di Stato: 50-100 euro; spese legali: 150-300 euro (per la costituzione di un’organizzazione non profit); tasse statali e federali per l’imposta sul reddito: 70-110 euro.

Un’organizzazione non profit deve avere un unico consiglio direttivo e non può avere membri. Tuttavia, ci sono alcuni tipi di organizzazioni non profit che possono avere dei membri: verificate con il vostro governo locale se la vostra organizzazione può avere dei membri.

Incorporazione come LLC

Se state creando un’organizzazione sportiva amatoriale, potete incorporarla come una LLC. Se scegliete di incorporare la vostra organizzazione sportiva come una LLC, dovete:

– Avere uno o più soci: i membri della LLC devono avere la stessa percentuale di proprietà dell’organizzazione, in altre parole, tutti i membri devono avere lo stesso numero di azioni dell’organizzazione.

– Avere un accordo operativo: l’accordo operativo definisce il rapporto tra i membri dell’organizzazione, può anche definire le modalità di gestione dell’organizzazione.

– Avere un business plan scritto: un business plan è un documento scritto che delinea gli obiettivi a lungo termine e le strategie per raggiungerli.

– Avere un consiglio di amministrazione: il consiglio di amministrazione è un’organizzazione o un gruppo di persone che supervisiona e gestisce le operazioni di un’azienda.

In conclusione, i costi di costituzione di un’organizzazione sportiva dilettantistica variano a seconda del tipo di organizzazione costituita e della quantità di capitale proprio dell’organizzazione. In generale, i costi sono compresi tra 15.000 e 30.000 euro e dipendono da una serie di fattori, come il numero di amministratori, le attività dell’organizzazione e la sua ubicazione.