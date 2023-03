Nelle cartelle esattoriali, quelle che arrivano a distanza di anni perché non si sono pagate delle tasse oppure delle spese, ecco che possono esserci dei codici che identificano delle moratorie oppure altre spese. La verità è che quando arrivano delle cartelle esattoriali non c’è da star contenti.

Anzi vediamo che spesso, con i numeri, sigle e codici che ci sono, un cittadino non capisce assolutamente nulla di quello che si deve pagare. Però ci si ritrovano delle spese altissime da pagare. Questo perché nel corso degli anni sono ricadute sia delle tasse, oneri, spese giudiziarie e amministrative, oltre all’importo dovuto.

Uno di quelli che non è mai compreso, come codice tributo è il: 5243. Cosa vuol dire?

Cos’è il codice 5243 sulle cartelle esattoriali?

All’interno di una cartella esattoriale c’è il verbale e la spiegazione di quali sono le spese dovute. Tutto questo perché diventa indispensabile che il cittadino capisca come mai gli si arrivato questo sollecito di pagamento.

Ebbene vediamo che esso è composto da 3 voci diverse che sono i tributi identificati con numeri e sigle. Di solito la cartella deve essere pagata entro 60 giorni. Anzi vediamo che se si paga entro 5 giorni, c’è un pochino di sconto, mentre dopo si deve pagare per intero.

Ad ogni modo, tra i tributi, capita di vedere il codice 5243 che indica il denaro dovuto in maggiorazione per tutti i giorni, mesi e anni in cui non si è pagato il debito.

Quando si usa il codice tributo 5243

Il codice 5243 viene usato appunto per indicare quale sia la spesa maggiorata determinata da procedure penali e amministrative.

Purtroppo quando non si paga una tassa o una multa, essa inizia a “maturare”. Gli enti studiano e rivalutano il tasso di interesse che poi cambia in base al tempo trascorso. Questo lavoro di rivalutazione viene poi pagato dal cittadino che purtroppo deve già pagare la tassa.

Questo vuol dire che più tempo trascorre e maggiore è la percentuale da pagare. Ecco cosa indica il codice 5243. Per questo lo si ritrova sempre all’interno delle cartelle esattoriali poiché esse arrivano al cittadino quando sono trascorsi anni dal mancato pagamento.

Perché esso viene indicato

Siccome è importante che il cittadino abbia dei chiarimenti sulle voci che costituiscono il denaro da versare, perché comunque esso viene versato alle casse dello Stato, ecco che il codice identificativo 5243 è quello universale.

L’utente sa che ci sono quindi delle maggiorazioni o tasse extra da pagare solo perché ha mancato o ha tardato nel saldare il dovuto.