Etnaland, come si deduce dal nome, è situato in Sicilia e comprende due parchi. Per mandare avanti una realtà del genere, capace di far divertire grandi e piccini, serve un nutrito staff di persone con varie competenze e diverse mansioni. Chi sta cercando lavoro, dunque, può prendere in considerazione Etnaland. Andiamo a vedere come inviare un CV e per quali posizioni è possibile candidarsi.

Come inviare un CV a Etnaland

Composto da un Themepark e da un Acquapark, Etnaland fa gola a molte persone in cerca di lavoro, specialmente ai giovani e/o a chi ha già esperienza nel settore della ristorazione, del turismo e dell’intrattenimento. Per inviare il CV è sufficiente andare sul sito Internet di Etnaland, ovvero etnaland.eu, e cliccare sulla voce “Lavora con noi”. È importante ricordare che le selezioni non sono aperte tutto l’anno quindi, nel caso siano chiuse nel momento in cui si vuole candidarsi, è necessario segnarsi di tornare a visitare l’apposita sezione del sito nell’arco temporale idoneo. Prima d’inviare il curriculum è possibile vedere la lista delle posizioni aperte e candidarsi, dunque, per quelle che più piacciono o per le quali si hanno competenze ed esperienza. È bene sapere che è possibile candidarsi per un massimo di 3 posizioni, il che non è per niente male. Compilando l’apposito form ci sarà modo anche di caricare il proprio CV.

Le posizioni per cui candidarsi

Prima d’inviare il curriculum sarà possibile vedere, nella sezione del sito “Lavora con noi”, la lista delle posizioni aperte. Per dare un’idea del tipo di figure ricercate da Etnaland, ecco un elenco delle posizioni aperte in passato: fotografo, centralinista, commesso, cassiere, addetto pulizie, addetto all’accoglienza, addetto manutenzione del verde, assistente bagnanti, operaio specializzato, aiuto assistente bagnanti, banconista, addetto alla ristorazione, cuoco, aiuto cuoco, aiuto fotografo, rosticciere, operatore monitor fotografia, pizzaiolo, medico, animatore, guida parco preistoria e addetto alle attrazioni meccaniche.

Etnaland, infatti, ha come punto di forza il “parco dei dinosauri” per cui possono essere richieste persone per ricoprire posizioni come quella di “guida parco preistoria”. Chi ambisce a lavorare a Etnaland dovrà tenere di conto del fatto che dovrà darsi daffare mentre i visitatori si godranno delle giornate di svago sotto il sole cocente perché i due parchi sono aperti solamente nella stagione estiva ma la bella notizia è che questo lavoro può essere divertente e può permettere di conoscere persone nuove, di migliorare le lingue straniere e d’imparare skills che potranno rivelarsi utili anche in futuro.