La Shell, celebre azienda in cui molti sognano di lavorare, dedica agli aspiranti un’intera sezione del suo sito (carriere). Qui è possibile trovare tutte le informazioni utili sull’azienda stessa ma anche dei consigli per la propria carriera e i benefici per chi lavorerà per Shell. Andiamo a scoprire quali sono le figure lavorative più ricercate da quest’azienda.

Le figure lavorative più ricercate dalla Shell

La Shell è una nota società multinazionale attiva nel settore del petrolio e del gas naturale presente in Italia da molti anni, precisamente dal 1912. Non c’è da stupirsi nel sapere che, al giorno d’oggi, la Shell è una delle realtà più forti e affermate nell’ambito del settore energetico. La mission dell’azienda prevede anche molta attenzione a un codice ambientale, etico e sociale. Nel nostro Paese, la Shall investe quasi esclusivamente in progetti commerciali e industriali e forgia collaborazioni con società di forte impatto e grande fama come Maserati, Ducati e Ferrari. Insomma, con questi presupposti è facile capire come tante persone ambiscano a lavorare per la Shell, ma quali sono le figure lavorative più ricercate dall’azienda?

Come tutte le aziende, anche la Shell può variare le figure lavorative che ricerca in base a vari fattori quindi il suggerimento è quello di visitare il sito ufficiale dell’azienda (shell.it) e visionare la sezione “area lavoro” dove si trovano le aree di business. Ognuna di queste racchiude le figure professionali ricercate dall’azienda in quel momento. Chi, invece, è appena laureato o ancora studente può andare nell’apposita sezione, che si chiama “Studenti e laureati” e cercare le opportunità di stage.

Le figure professionali presenti alla Shell

Da chi lavora in amministrazione a chi ricopre il ruolo di chimico passando per chi è nel settore manageriale, possiamo dire che l’azienda Shell necessita di figure professionali che possono essere anche molto varie fra loro per sopperire ai bisogni delle differenti aree di business dell’azienda stessa. Altri ruoli sono quelli nel settore del commerciale estero, dell’ingegneria e della comunicazione. Che tu sia un benzinaio, un cassiere, un operaio specializzato, un formatore, un barista o un operaio vale sicuramente la pena di tenere d’occhio gli annunci di lavoro divulgati da quest’azienda (per queste e molte altre figure professionali) e, come sempre, il consiglio migliore è quello di andare a controllare regolarmente il loro sito e/o le varie piattaforme per la ricerca di lavoro dov’è possibile trovare, solitamente, anche la procedura per candidarsi.