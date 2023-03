Chi non conosce MTV e chi non l’ha mai guardata, magari quando era ragazzo? MTV, ovvero Music Television, è una rete televisiva americana via cavo molto diffusa anche in Italia. Se un tempo essa era famosa per i video musicali che trasmetteva, oggi il suo focus è principalmente su diversi programmi, indirizzati agli adolescenti e ai giovani. In molti aspirano a lavorare per MTV e, se sei fra questi, continua a leggere per scoprire come inviare il tuo CV e per quali posizioni.

Come inviare il proprio CV a MTV

Ci sono diversi modi per inviare il tuo curriculum a MTV e sono tutti telematici. Visitando i principali portali per la ricerca di lavoro, infatti, potrai venire a conoscenza delle posizioni aperte a MTV e seguire la procedura come riportato sulla piattaforma stessa. Fra queste piattaforme segnaliamo CareerJet, JobRapido, Catapulta, Monster e vale sempre la pena di dare un’occhiata anche al sito ufficiale di MTV (mtv.it). Un’altra piattaforma che vale la pena visitare è Indeed. In passato, MTV ha anche lanciato delle opportunità per coloro interessati a un periodo di stage nella sezione “press & PR” e quindi potrebbe valere la pena di tenere gli occhi aperti anche su quest’aspetto.

Per quali posizioni inviare il CV

Nel momento in cui risponderai a un annuncio di lavoro avrai modo di vedere per quali posizioni MTV Italia sta cercando delle figure. È importante che ricordare che la sede italiana di MTV è a Milano e che il canale è solito ricercare laureati in materie umanistiche o nel settore della comunicazione oppure diplomati con un’ottima conoscenza della lingua inglese e dell’informatica che siano reattivi, disponibili, flessibili negli orari, con un’elevata capacità dialettica e un’ottima attenzione all’ascolto. A volte può essere sufficiente inviare il proprio CV tramite posta elettronica ma in questo caso è importante controllare che l’indirizzo e-mail sia aggiornato e, per farlo, il consiglio rimane quello di visitare il sito ufficiale del branch italiano della celebre rete televisiva americana. Se molte persone ambiscono a lavorare “dietro le quinte” di MTV è importante ricordare che il canale cerca spesso anche persone che, invece, vogliono apparire davanti alla telecamera, per esempio partecipando ai loro programmi. Anche in questo caso, è importante farsi un’idea dei programmi attualmente in corso e di quelli prossimamente in registrazione e candidarsi, seguendo la procedura come indicato, se si pensa di avere le caratteristiche richieste. È anche consigliabile seguire siti Internet dedicati ai casting per essere sempre aggiornati su queste novità.