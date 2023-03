La Pasqua e la Pasquetta sono due delle feste più attese dell’anno, durante le quali si celebrano la vita, la rinascita e la primavera. Amate da grandi e piccini, le due festività si contraddistinguono per la tradizione di donare e consumare golose leccornie e dolciumi, ma anche per le piacevoli uscite e le grigliate organizzate da famiglie e gruppi di amici (soprattutto durante il lunedì dell’Angelo).

Ancora troppo spesso, però, queste celebrazioni si traducono in un’occasione per generare un grande impatto ambientale a causa di una produzione di rifiuti eccessiva e dell’uso incontrollato di risorse. Per aiutarti a prevenire questo inconveniente e poterti preparare per tempo ad una Pasqua eco-friendly, in questo articolo ti forniremo alcuni consigli per celebrare la Pasqua e la Pasquetta in modo sostenibile, riducendo così il tuo impatto sull’ambiente e quello dei commensali.

Scegli prodotti locali e biologici

Scegliere prodotti locali e biologici è un modo per ridurre l’impatto ambientale dei tuoi acquisti (alimentari e non). Acquistare prodotti che provengono da aziende locali significa sia ridurre l’impatto causato dal trasporto, sia, molto probabilmente, optare per un’agricoltura sostenibile e non intensiva che non utilizza, quindi, pesticidi e fertilizzanti chimici nocivi per la salute e l’ambiente.

Inoltre, quando possibile cerca di preferire prodotti sfusi o in confezioni riciclabili, evitando così l’uso di imballaggi superflui. Cerca di scegliere anche prodotti di stagione, in modo da ridurre l’impatto del trasporto e del mantenimento delle serre. Una tavola ecosostenibile è sempre più buona, in quanto i sapori dei prodotti di stagione è sempre migliore di quelli importati da altri paesi!

Usa piatti e bicchieri riutilizzabili

Oltre a quello che metterai nel piatto, fai sempre attenzione anche al piatto stesso: durante la Pasqua e la Pasquetta, soprattutto se hai intenzione di organizzare pic-nic o feste in giardino, invece di usare piatti, bicchieri e posate usa e getta, opta sempre per quelli riutilizzabili. In questo modo, si riduce notevolmente la quantità di rifiuti generati e si evita di dover acquistare costantemente nuovi prodotti, aumentando in modo esponenziale la quantità di rifiuti.

Ricorda che se non puoi proprio portarti le posate da casa, puoi sempre optare per piatti e bicchieri in carta o cartone, che almeno possono essere riciclati. Se devi utilizzare posate usa e getta, scegli quelle biodegradabili e compostabili, che si degradano rapidamente nell’ambiente.

Riduci lo spreco alimentare

Anche lo spreco alimentare è un problema serio, e durante la Pasqua e la Pasquetta può diventare ancora più diffuso. Per evitare di avanzare troppo cibo (e quindi di buttarlo), cerca di prepararne la quantità giusta, senza esagerare. Se avanzano delle porzioni, puoi conservarle in contenitori riutilizzabili, eventualmente da lasciare agli ospiti o da consumare nei giorni successivi.

Inoltre, se proprio vuoi modernizzare il concetto di Pasqua (e se i commensali sono d’accordo), puoi optare per piatti vegetariani o vegan, che hanno un impatto ambientale inferiore rispetto a quelli a base di carne. Se vuoi comunque includere la carne nella tua festa, cerca di acquistarla da fornitori che utilizzano tecniche di allevamento sostenibili e rispettose degli animali.

Usa packaging e contenitori eco-friendly

Durante la Pasqua, spesso si regalano uova di cioccolato, caramelle e altri doni. Per trasportare questi regali, evita l’uso di buste di plastica, utilizzando invece sacchetti di tessuto bio-ecologici 100% Made in Italy. I sacchetti di tessuto sono un’alternativa eco-sostenibile alle buste di plastica, in quanto possono essere utilizzati molte volte e sono piuttosto resistenti. Un’ulteriore caratteristica molto simpatica di questi prodotti è che possono essere personalizzati con scritte e decorazioni, e anche che sono prodotti nelle forme più disparate.

Pensa, infatti, che oggi è possibile trovare sacchetti a forma di porta bottiglia in iuta, capaci di dare un tocco elegante e sofisticato alla bottiglia da consumare il giorno di Pasqua! Inoltre, puoi anche optare per confezioni senza plastica, come ad esempio uova di cioccolato confezionate in carta o cartone riciclabile. In questo modo, si riduce ulteriormente la quantità di rifiuti prodotti durante la festa.

Organizza attività all’aperto

Durante la Pasqua e la Pasquetta, spesso si organizzano attività all’aperto, come pic-nic, passeggiate o giochi. Queste attività sono un’ottima opportunità per godere della natura e trascorrere del tempo con la famiglia e gli amici.

Organizzare attività all’aperto significa anche ridurre l’uso di energia elettrica e di risorse, in quanto non è necessario utilizzare elettrodomestici o attrezzature specifiche. L’importante, però, è sempre ricordarsi di raccogliere tutti i rifiuti prodotti e soprattutto di differenziarli!

Conclusioni

Anche se spesso ce ne si dimentica, feste come la Pasqua e la Pasquetta possono essere assolutamente eco-sostenibili. Come visto, un minimo di riguardo verso l’uso di materiali non inquinanti e un’attenzione maggiore allo spreco alimentare possono davvero fare la differenza: applicandoli costantemente, permetterai anche chi abiterà il pianeta dopo di te di festeggiare Pasque e Pasquette in compagnia delle persone amate.