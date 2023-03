I gioielli sono una componente fondamentale del nostro look e non sempre è facile riuscire ad abbinare quelli adatti al proprio outfit e carnagione. Nessun oggetto che sia in argento, oro o in qualsiasi altro metallo appare uguale su persone diverse. Tutto ruota principalmente intorno alla carnagione.

Così come per il trucco, il gioiello giusto può dare un tocco in più per accentuare la bellezza e rendere più attraente uno sguardo, ma anche per impreziosire un outfit indossato per un’occasione speciale. Scopriamo insieme i consigli degli esperti su come potere abbinare i gioielli giusti per ogni occasione.

Come abbinare i gioielli al proprio outfit

Quando si è indecisi su come abbinare un gioiello, la regola base secondo gli esperti è quella dell'equilibrio. Se si indossa una collana importante, gli orecchini devono essere quasi assenti, invisibili oppure minimal. Lo stesso vale per orologi e bracciali. Se si vuole indossare entrambi devono essere bilanciati a vicenda. In particolare:

meglio preferire gioielli importanti che possono migliorare o arricchire il look in modo semplice. Se si indossano abiti con applicazioni oppure tessuti lavorati meglio optare per accessori semplici, puntando sugli orecchini e scegliendo una collana solo se lo scollo lo permette e il capo non è troppo lavorato; se lo scollo dell’abito è rotondo meglio scegliere collane corte che accompagnino il taglio, come girocolli e collier. Se il collo è a dolcevita, le collane lunghe sono perfette per valorizzarlo. Se, invece, lo scollo è a fascia, a cuore o a barca si può scegliere un gioiello che movimenti e riempia il décolleté, come girocolli con pendenti, collane a più fili o con grandi ciondoli. Infine, se la scollatura è a V si possono scegliere collane sottili per scolli poco ampi, mentre per scolli più profondi può andare bene una collana che ne segua il movimento. Con una camicia con colletto si può indossare una collana sottile a girocollo, che si lasci intravedere lasciando il primo bottone aperto.

Gioielli e tonalità della pelle

La tonalità della pelle è il colore che abbiano sotto la superficie dell’epidermide e molto spesso si distingue in due categorie: chiara o scura. Il modo migliore per potere scoprire a quale categoria di tonalità si appartiene è guardare le vene all’interno delle braccia.

Le persone con la pelle scura possiedono una venatura verdastra con sfumature di giallo. Per coloro che possiedono una pelle scura, gli esperti consigliano di indossare gioielli in oro rosa, bronzo e oro giallo. Anche pietre preziose come alessandrite, citrino, rubino, peridoto e granato possono giocare di contrasto con questa tonalità di pelle.

Per le tonalità di pelle più chiare possono essere più indicati i gioielli in argento, platino e oro bianco ma anche gioielli delicati in perle, zaffiri blu e pietre colore pastello. Le persone con capelli chiari e pelle pallida, pelle leggermente abbronzata, olivastra e mediterranea possono indossare quasi tutte le tipologie di gioielli, metalli e pietre preziose. I diamanti, invece, possono essere abbinati a pelli sia scure che chiare e look che non passano mai di moda.